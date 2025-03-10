В Челябинске в феврале 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, число предложений об аренде квартир увеличилось на 87%. Это связано с тем, что горожане решили не продавать, а сдавать жилье в новостройках, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В Челябинске в феврале 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года число предложений арендных квартир выросло на 87%. При этом за три месяца стоимость аренды снизилась в цене на 11% — до 25 тысяч рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе.
Как отметил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, число сдаваемых в аренду квартир выросло в связи с тем, что горожане из-за сложившейся ситуации на рынке недвижимости решили не перепродавать купленные для инвестиций квартиры, а сдавать их в аренду. Отмечена обратная корреляция между объемом выданной ипотеки на вторичное жилье и ростом числа предложений на рынке долгосрочной аренды: чем меньше кредитов выдается, тем больше выбор для арендаторов.
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