09 марта 2025

Когда в Тюмень вернутся электросамокаты. Эксклюзив

В Тюмени сезон электросамокатов начнется после потепления
© Служба новостей «URA.RU»
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В прошлом году сезон самокатов начался 15 апреля
В прошлом году сезон самокатов начался 15 апреля Фото:

В Тюмени сезон электросамокатов начнется при теплой погоде, когда полностью растает снег и температура не будет опускаться ниже 0 градусов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса аренды самокатов Whoosh. В 2024 году прокатный сезон начался 15 апреля.

«Все зависит только от погоды. Пока говорить, что весна пришла, преждевременно. Необходимо дождаться, когда снег и наледь на улицах полностью растают, а температура в течение большей части дня не будет опускаться ниже 0 градусов. В прошлом году сезон начался 15 апреля», — рассказали агентству в Whoosh.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени хотят запретить использование арендных электросамокатов во время праздников. А в будние дни максимальная скорость движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) не должна будет превышать 20 км/ч.

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В Тюмени сезон электросамокатов начнется при теплой погоде, когда полностью растает снег и температура не будет опускаться ниже 0 градусов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса аренды самокатов Whoosh. В 2024 году прокатный сезон начался 15 апреля. «Все зависит только от погоды. Пока говорить, что весна пришла, преждевременно. Необходимо дождаться, когда снег и наледь на улицах полностью растают, а температура в течение большей части дня не будет опускаться ниже 0 градусов. В прошлом году сезон начался 15 апреля», — рассказали агентству в Whoosh. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени хотят запретить использование арендных электросамокатов во время праздников. А в будние дни максимальная скорость движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) не должна будет превышать 20 км/ч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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