В Тюмени сезон электросамокатов начнется при теплой погоде, когда полностью растает снег и температура не будет опускаться ниже 0 градусов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса аренды самокатов Whoosh. В 2024 году прокатный сезон начался 15 апреля.
«Все зависит только от погоды. Пока говорить, что весна пришла, преждевременно. Необходимо дождаться, когда снег и наледь на улицах полностью растают, а температура в течение большей части дня не будет опускаться ниже 0 градусов. В прошлом году сезон начался 15 апреля», — рассказали агентству в Whoosh.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени хотят запретить использование арендных электросамокатов во время праздников. А в будние дни максимальная скорость движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) не должна будет превышать 20 км/ч.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!