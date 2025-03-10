Пермский ученый рассказал, когда можно будет увидеть «Кровавую Луну»

Луна приобретет насыщенный красноватый или медовый оттенок, известный как «Кровавая Луна» 14 марта 2025 года. Затмение будет видно в вечернее время на большей части территории России при условии ясной погоды, в том числе и в Перми.
«Для наблюдения не нужно специальное оборудование. Достаточно будет найти место с открытым обзором неба вдали от городских огней», — пояснил преподаватель астрономии Политехнической школы ПНИПУ Евгений Бурмистров.
Эксперт также объяснил природу возникновения необычного явления. По его словам, «Кровавую Луну» можно наблюдать лишь во время полного лунного затмения. Только когда Земля встает между Солнцем и Луной, закрывая прямой солнечный свет, наш спутник приобретает насыщенный красноватый оттенок. Часть света, огибая Землю, достигает Луны. При этом короткие волны (синего и фиолетового цвета) рассеиваются, а длинные (красные и оранжевые) преобладают.
Ранее URA.RU публиковало комментарий пермского психолога о «Параде планет». Лина Зарипова из ПГНИУ развеяла мифы и рассказала, почему благодаря необычному астрологическому явлению не стоит сильно надеяться на решение жизненных проблем.
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