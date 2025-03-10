Обвиняемая в убийстве собственного сына пермячка Ирина Шатова заявила в суде, что пошла на преступление из-за проблем в личной жизни и «колоссального давления», которое оказывали на нее клиенты. В понедельник, 10 марта, Шатова выступила с последним словом в Пермском краевом суде, где рассматривается уголовное дело. Корреспондента URA.RU, который присутствовал на заседании, рассказал, что во время обращения к суду Шатова расплакалась.
«Я сожалею, что позволила себе сломаться под всеми обстоятельствами: такими как потеря денег колоссальное давление со стороны клиентов, побег от мужа (а для меня оно было равносильно побегу от проблем), предательство любимого человека и проблемы со здоровьем. Сожалею, что рядом не оказалось человека с поддержкой и помощью. Так же сожалею, что решила сама решить свои проблемы, а не поговорила о них с родителями», — заявила Шатова.
Подсудимая отметила, что сейчас у нее отсутствуют суицидальные мысли поскольку она осталась одна у родителей «и ради них должна жить». Также Шатова заявила в суде что оставляет за собой право «подать иски за клевету и искажение информации» к СМИ и пообещала обязательно им воспользоваться.
Следствие считает Шатову причастной к убийству девятилетнего сына, совершенном в июле 2024 года. Прокурор Прикамья Павел Бухтояров попросил суд назначить ей наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии. Оглашение приговора Шатовой назначено на 18 марта.
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