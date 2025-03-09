Главный пермский прокурор запросил для Шатовой, возившей тело сына в чемодане, 19 лет

Прокурор Пермского края Павел Бухтояров попросил суд приговорить Ирину Шатову, которая призналась в убийстве собственного сына, к 19 годам лишения свободы. В понедельник, 10 марта, Бухтояров выступил в Пермском краевом суде, где рассматривается уголовное дело в отношении Шатовой. Его слова из зала суда передает корреспондент URA.RU.
«Признать Шатову Ирину Валерьевну виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „в “ ч.2 ст.105 УК РФ... Предлагается назначить Шатовой наказание в виде 19 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком один год», — заявил Бухтояров.
Шатова призналась в убийстве своего девятилетнего сына. Следствию она рассказала, что ночь на 12 июля 2024 года сперва задушила мальчика проводом от зарядного устройства, после чего нанесла ему более 35 ножевых ранений в область сердца. Женщина была намерена покончить с собой, но, как призналась позже, у нее не хватило духу. Чемодан с телом ребенка Шатова оставила в центре города на мусорке, сама пыталась скрыться, но была задержана правоохранителями в одном из отелей Перми. На допросе женщина дала признательные показания. В ближайшее время суд вынесет ей приговор.
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