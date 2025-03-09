09 марта 2025

Главный пермский прокурор запросил для Шатовой, возившей тело сына в чемодане, 19 лет

Прокуратур запросил для обвиняемой в убийстве сына Шатовой 19 лет колонии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор Прикамья Павел Бухтояров попросил суд назначить Ирине Шатовой 19 лет колонии
Прокурор Прикамья Павел Бухтояров попросил суд назначить Ирине Шатовой 19 лет колонии Фото:
новость из сюжета
В Перми найден чемодан с трупом ребенка

Прокурор Пермского края Павел Бухтояров попросил суд приговорить Ирину Шатову, которая призналась в убийстве собственного сына, к 19 годам лишения свободы. В понедельник, 10 марта, Бухтояров выступил в Пермском краевом суде, где рассматривается уголовное дело в отношении Шатовой. Его слова из зала суда передает корреспондент URA.RU.

«Признать Шатову Ирину Валерьевну виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „в “ ч.2 ст.105 УК РФ... Предлагается назначить Шатовой наказание в виде 19 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком один год», — заявил Бухтояров.

Шатова призналась в убийстве своего девятилетнего сына. Следствию она рассказала, что ночь на 12 июля 2024 года сперва задушила мальчика проводом от зарядного устройства, после чего нанесла ему более 35 ножевых ранений в область сердца. Женщина была намерена покончить с собой, но, как призналась позже, у нее не хватило духу. Чемодан с телом ребенка Шатова оставила в центре города на мусорке, сама пыталась скрыться, но была задержана правоохранителями в одном из отелей Перми. На допросе женщина дала признательные показания. В ближайшее время суд вынесет ей приговор.

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Прокурор Пермского края Павел Бухтояров попросил суд приговорить Ирину Шатову, которая призналась в убийстве собственного сына, к 19 годам лишения свободы. В понедельник, 10 марта, Бухтояров выступил в Пермском краевом суде, где рассматривается уголовное дело в отношении Шатовой. Его слова из зала суда передает корреспондент URA.RU. «Признать Шатову Ирину Валерьевну виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „в “ ч.2 ст.105 УК РФ... Предлагается назначить Шатовой наказание в виде 19 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком один год», — заявил Бухтояров. Шатова призналась в убийстве своего девятилетнего сына. Следствию она рассказала, что ночь на 12 июля 2024 года сперва задушила мальчика проводом от зарядного устройства, после чего нанесла ему более 35 ножевых ранений в область сердца. Женщина была намерена покончить с собой, но, как призналась позже, у нее не хватило духу. Чемодан с телом ребенка Шатова оставила в центре города на мусорке, сама пыталась скрыться, но была задержана правоохранителями в одном из отелей Перми. На допросе женщина дала признательные показания. В ближайшее время суд вынесет ей приговор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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