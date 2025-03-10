Путин встретится с пермским губернатором Махониным

Владимир Путин примет у себя Дмитрия Махонина 10 марта (архивное фото)
Президент России Владимир Путин примет у себя губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Владимир Путин проведет встречу с губернатором Дмитрием Махониным», — сообщил Песков в ходе конференц-колла, где присутствовал журналист URA.RU. О подробностях встречи в Кремле расскажут позже.
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