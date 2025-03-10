Путин встретится с пермским губернатором Махониным

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Владимир Путин примет у себя Дмитрия Махонина 10 марта (архивное фото)
Владимир Путин примет у себя Дмитрия Махонина 10 марта (архивное фото) Фото:

Президент России Владимир Путин примет у себя губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин проведет встречу с губернатором Дмитрием Махониным», — сообщил Песков в ходе конференц-колла, где присутствовал журналист URA.RU. О подробностях встречи в Кремле расскажут позже.

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Президент России Владимир Путин примет у себя губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Владимир Путин проведет встречу с губернатором Дмитрием Махониным», — сообщил Песков в ходе конференц-колла, где присутствовал журналист URA.RU. О подробностях встречи в Кремле расскажут позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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