В ЯНАО подняли тарифы на авиаперелеты

В ЯНАО подняли тарифы на вертолетных перелетах между Красноселькупом и Толькой. Прежняя стоимость билета доступна теперь только для держателей единой карты жителя Ямала. Об этом сообщает окружной департамент тарифной политики.
Стоимость вертолетного перелета из Красноселькупа в Тольку и обратно выросла на 1140 рублей и составила для взрослого пассажира 4940 рублей. Детский билет подорожал на 570 рублей и будет стоить 2470 рублей. Прежняя цена сохранится только для держателей карты «Морошка», следует из приказа окружного департамента тарифной политики. За килограмм сверхнормативного багажа пассажирам придется отдать почти 50 рублей.
Кроме того, вырастут цены и на перелеты внутри Тазовского района. Там стоимость авиабилетов повысится на нескольких направлениях.
Ранее департамент тарифной политики ЯНАО представил проекты приказов, согласно которым с 15 мая повысятся цены на перелеты внутри региона. Применить карту лояльности можно будет на 11 вертолетных направлениях. С полным списком изменений тарифов можно ознакомиться в материале URA.RU.
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