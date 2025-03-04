Власти ЯНАО готовят повышение цен на внутренние авиарейсы

Департамент тарифной политики ЯНАО представил проекты приказов, согласно которым с 15 мая повысятся цены на перелеты внутри региона. Проекты документов размещены на сайте правительства.
«Программа лояльности на перелеты внутри Надымского, Пуровского, Красноселькупского и Тазовского районов начнет действовать с 15 мая. Применить карту „Морошка“ можно будет на 11 вертолетных направлениях», — прокомментировала пресс-служба окружного правительства проекты.
Цена билета на рейс по маршруту Толька — Красноселькуп поднимется до 4940 рублей. Во столько обойдется и обратный билет. По карте «Морошка» стоимость перелета составит 3800 рублей, что примерно соответствует предложениям, действующим на сегодняшний день.
В Тазовском районе цены поднимут на нескольких направлениях. Самое существенное повышение ожидает жителей Гыды. Так, чтобы добраться до райцентра им придется заплатить 9396 рублей. Держатели карты «Морошка» купят билет за 7228 рублей. Билет от Тазовского до Антипаюты подорожает до 4646 рублей, по карте до 3574. А от Тазовского до Находки станет можно добраться за 1538 рублей, для держателей карт цена билета составит 1182 рубля.
Ранее URA.RU рассказало, сколько будут стоить билеты на самолеты внутри региона. Карта «Морошка» позволит жителям летать по прежней цене, но не все считают, что она позволяет существенно экономить.
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