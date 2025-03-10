Ветеран «Вагнера» предрек страшную участь для французских солдат в Курской области

Ветеран ЧВК «Вагнер» предостерег Францию от отправки своих военных в Курскую область, заявив, что те не выживут в этом регионе. Об этом он сообщил в интервью изданию Daily Storm. Он утверждает, что французские солдаты столкнутся с серьезными трудностями на территории России из-за особенностей местного военного конфликта.
«Франция в случае отправки своих лучших военных потеряет их навсегда», — выразил свое мнение ветеран «Вагнера» в беседе с Daily Storm. Он также отметил, что несмотря на хорошую подготовку и экипировку французских войск, они не смогут эффективно действовать в условиях специфики зоны спецоперации. Боец РФ также добавил, что на самом деле с нетерпением ожидает французских солдат в российском регионе, так как у них можно будет захватить технику. При этом сами иностранцы не смогут использовать ее эффективно из-за особенностей рельефа Курской области.
Европейские страны неоднократно давали понять, что хотят отправить свои силы в зону СВО. Еще в конце февраля британский премьер-министр Кир Стармер открыто заявлял, что Великобритания готова отправить сухопутные войска и ВВС на Украину. По его словам, отправка военных на территорию конфликта — якобы единственный вариант для дальнейшего заключения мира. Президент Франции Эммануэль Макрон также заявлял о планах по отправке военных на Украину.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.