Стармер: Великобритания готова отправить сухопутные войска и ВВС на Украину

Великобритания готова отправить сухопутные войска и ВВС на Украину. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
«Я ясно понимаю, что Великобритания готова выступить на земле и поднять самолеты в воздух, чтобы поддержать соглашение, работая вместе с нашими союзниками. Это единственный способ обеспечить длительный мир», — сказал Стармер на пресс-конференции. Трансляцию ведет Reuters.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не станет помогать британским военным в зоне проведения спецоперации в случае, если представители Европы на фронт направят иностранный контингент. За отправку солдат на передовую вместе с британскими властями выступили Германия и Франция.
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