27 февраля 2025

Стармер: Великобритания готова отправить сухопутные войска и ВВС на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
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Стармер заявил, что Британия отправит ВВС на Украину
Стармер заявил, что Британия отправит ВВС на Украину Фото:

Великобритания готова отправить сухопутные войска и ВВС на Украину. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер на встрече с президентом США Дональдом Трампом. 

«Я ясно понимаю, что Великобритания готова выступить на земле и поднять самолеты в воздух, чтобы поддержать соглашение, работая вместе с нашими союзниками. Это единственный способ обеспечить длительный мир», — сказал Стармер на пресс-конференции. Трансляцию ведет Reuters.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не станет помогать британским военным в зоне проведения спецоперации в случае, если представители Европы на фронт направят иностранный контингент. За отправку солдат на передовую вместе с британскими властями выступили Германия и Франция.

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Великобритания готова отправить сухопутные войска и ВВС на Украину. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер на встрече с президентом США Дональдом Трампом.  «Я ясно понимаю, что Великобритания готова выступить на земле и поднять самолеты в воздух, чтобы поддержать соглашение, работая вместе с нашими союзниками. Это единственный способ обеспечить длительный мир», — сказал Стармер на пресс-конференции. Трансляцию ведет Reuters. Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не станет помогать британским военным в зоне проведения спецоперации в случае, если представители Европы на фронт направят иностранный контингент. За отправку солдат на передовую вместе с британскими властями выступили Германия и Франция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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