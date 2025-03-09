Житель Петербурга через суд доказал, что жив

Петербуржец узнал в 2024 году, что официально умер еще шесть лет назад. Мужчина столкнулся с необычной ситуацией, когда пришел оформлять заграничный паспорт, и узнал из документов, что его нет в живых с мая 2018 года. Об этом случае сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
«Сергей родился в Ленинграде около 40 лет назад. Женился, в 2023 году зарегистрировался как ИП. И, в общем, все у Сергея было хорошо, до того момента, пока он не пришел в 2024 году оформлять заграничный паспорт. Сказали Сергею, что он оказывается в 2018 году умер», — пишет руководитель Объединенной пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Сообщение было опубликовано в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро».
В мае 2018 года неизвестный мужчина скончался в больнице Ленинградской области от отравления неизвестным веществом, предположительно метадоном. При погибшем был найден паспорт на имя Сергея, который, как выяснилось позже, был утерян самим владельцем еще в 2014 году. Несмотря на заявление Сергея об утрате документа и получение им нового паспорта, в результате ошибки именно его данные были внесены в акт о смерти. Погибшего похоронили за счет государства на одном из кладбищ Ленинградской области. Судебно-медицинская экспертиза и следствие не выявили признаков преступления, уголовное дело по данному факту не возбуждалось.
После того, как Сергею отказали в выдаче заграничного паспорта, ему пришлось обратиться в Выборгский суд Петербурга с иском об установлении факта нахождения в живых и внесении изменений в запись акта о смерти. В суде мужчина представил доказательства того, что паспорт, найденный у умершего, был ранее утерян и официально числился утраченным. Также в судебном заседании супруга Сергея подтвердила, что ее муж жив и здоров. Суд обязал органы ЗАГС исключить из записи акта о смерти данные Сергея, заменив их на «Неизвестный». Кроме того, суд вынес частное определение в адрес органов следствия, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем.
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