Прокуратура установит причины пожара в Соликамске, где погибли сотрудники МЧС

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В доме произошло обрушение кровли, сотрудники МЧС оказались под завалами
В доме произошло обрушение кровли, сотрудники МЧС оказались под завалами Фото:

Прокуратура установит причины пожара, на котором погибли двое сотрудников МЧС. 10 марта в Соликамске Пермского края загорелась крыша одноэтажного дома по улице Льва Толстого. 

«В результате пожара есть погибшие. Соликамский городской прокурор Антон Павлович на месте происшествия координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб. Ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находится на надзорного ведомства», — сообщает прокуратура Пермского края в своем telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники МЧС искали и спасали людей, которые по-прежнему могут находится в доме. Из-за обрушения обрушение кровли, двое огнеборцев оказались под завалами.

Сообщение о пожаре поступило в 14:16. Площадь горения составила 170 квадратных метров.

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Прокуратура установит причины пожара, на котором погибли двое сотрудников МЧС. 10 марта в Соликамске Пермского края загорелась крыша одноэтажного дома по улице Льва Толстого.  «В результате пожара есть погибшие. Соликамский городской прокурор Антон Павлович на месте происшествия координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб. Ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находится на надзорного ведомства», — сообщает прокуратура Пермского края в своем telegram-канале.  Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники МЧС искали и спасали людей, которые по-прежнему могут находится в доме. Из-за обрушения обрушение кровли, двое огнеборцев оказались под завалами. Сообщение о пожаре поступило в 14:16. Площадь горения составила 170 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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