Прокуратура установит причины пожара в Соликамске, где погибли сотрудники МЧС

Прокуратура установит причины пожара, на котором погибли двое сотрудников МЧС. 10 марта в Соликамске Пермского края загорелась крыша одноэтажного дома по улице Льва Толстого.
«В результате пожара есть погибшие. Соликамский городской прокурор Антон Павлович на месте происшествия координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб. Ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находится на надзорного ведомства», — сообщает прокуратура Пермского края в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники МЧС искали и спасали людей, которые по-прежнему могут находится в доме. Из-за обрушения обрушение кровли, двое огнеборцев оказались под завалами.
Сообщение о пожаре поступило в 14:16. Площадь горения составила 170 квадратных метров.
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