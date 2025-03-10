Мэр Соликамска принес соболезнования семьям погибших на пожаре сотрудников МЧС

Глава Соликамского муниципального округа Сергей Русанов сообщил, что никто из жильцов дома не пострадал во время пожара. Вместе с тем, он выразил соболезнования родным сотрудников МСЧ, погибших во время тушения кровли. Они казались под завалами.
«В Соликамске произошла трагедия. К сожалению, при исполнении служебного долга погибли двое пожарных. От лица всех соликамцев приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал мэр на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, в настоящее время развернут пункт временного пребывания для жителей сгоревшего дома. Нуждающимся будет предоставлено жилье в маневренном фонде. Кроме того, семьям, пострадавшими от пожара, будет оказана вся необходимая помощь.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура установит причины пожара в Соликамске. Инцидент произошел в 14:16.
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