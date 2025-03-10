Мэр Соликамска принес соболезнования семьям погибших на пожаре сотрудников МЧС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жителям, чьи квартиры пострадали от пожара, предоставят жилье в маневренном фонде
Жителям, чьи квартиры пострадали от пожара, предоставят жилье в маневренном фонде Фото:

Глава Соликамского муниципального округа Сергей Русанов сообщил, что никто из жильцов дома не пострадал во время пожара. Вместе с тем, он выразил соболезнования родным сотрудников МСЧ, погибших во время тушения кровли. Они казались под завалами.  

«В Соликамске произошла трагедия. К сожалению, при исполнении служебного долга погибли двое пожарных. От лица всех соликамцев приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал мэр на личной странице в соцсети «ВКонтакте». 

По его словам, в настоящее время развернут пункт временного пребывания для жителей сгоревшего дома. Нуждающимся будет предоставлено жилье в маневренном фонде. Кроме того, семьям, пострадавшими от пожара, будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура установит причины пожара в Соликамске. Инцидент произошел в 14:16. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Соликамского муниципального округа Сергей Русанов сообщил, что никто из жильцов дома не пострадал во время пожара. Вместе с тем, он выразил соболезнования родным сотрудников МСЧ, погибших во время тушения кровли. Они казались под завалами.   «В Соликамске произошла трагедия. К сожалению, при исполнении служебного долга погибли двое пожарных. От лица всех соликамцев приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал мэр на личной странице в соцсети «ВКонтакте».  По его словам, в настоящее время развернут пункт временного пребывания для жителей сгоревшего дома. Нуждающимся будет предоставлено жилье в маневренном фонде. Кроме того, семьям, пострадавшими от пожара, будет оказана вся необходимая помощь. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура установит причины пожара в Соликамске. Инцидент произошел в 14:16. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...