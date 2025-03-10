Bloomberg: нефтяной танкер столкнулся с грузовым судном в Северном море

В Северном море нефтяной танкер столкнулся с грузовым судном. Инцидент произошел у берегов Восточного Йоркшира (Великобритания). Предполагается, что нефтяной танкер — американский. Об этом сообщает Bloomberg.
«Береговая охрана сообщила, что в Северном море произошло столкновение нефтяного танкера и грузового судна. В понедельник утром на место столкновения в устье реки Хамбер были вызваны спасательные шлюпки и вертолет береговой охраны. Предполагается, что в столкновении участвовал танкер под флагом США MV Stena Immaculate», — передает СМИ.
Представитель береговой охраны Ее Величества сообщил, что сейчас ведомство контролирует ситуацию на месте. О столкновении стало известно утром 10 марта, ближе к 10 утра. Работа по оценке ситуации продолжается.
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