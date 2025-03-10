Bloomberg: нефтяной танкер столкнулся с грузовым судном в Северном море

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Нефтяной танкер столкнулся в Северном море, предположительно - американский (архивное фото)
Нефтяной танкер столкнулся в Северном море, предположительно - американский (архивное фото) Фото:

В Северном море нефтяной танкер столкнулся с грузовым судном. Инцидент произошел у берегов Восточного Йоркшира (Великобритания). Предполагается, что нефтяной танкер — американский. Об этом сообщает Bloomberg.

«Береговая охрана сообщила, что в Северном море произошло столкновение нефтяного танкера и грузового судна. В понедельник утром на место столкновения в устье реки Хамбер были вызваны спасательные шлюпки и вертолет береговой охраны. Предполагается, что в столкновении участвовал танкер под флагом США MV Stena Immaculate», — передает СМИ. 

Представитель береговой охраны Ее Величества сообщил, что сейчас ведомство контролирует ситуацию на месте. О столкновении стало известно утром 10 марта, ближе к 10 утра. Работа по оценке ситуации продолжается. 

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В Северном море нефтяной танкер столкнулся с грузовым судном. Инцидент произошел у берегов Восточного Йоркшира (Великобритания). Предполагается, что нефтяной танкер — американский. Об этом сообщает Bloomberg. «Береговая охрана сообщила, что в Северном море произошло столкновение нефтяного танкера и грузового судна. В понедельник утром на место столкновения в устье реки Хамбер были вызваны спасательные шлюпки и вертолет береговой охраны. Предполагается, что в столкновении участвовал танкер под флагом США MV Stena Immaculate», — передает СМИ.  Представитель береговой охраны Ее Величества сообщил, что сейчас ведомство контролирует ситуацию на месте. О столкновении стало известно утром 10 марта, ближе к 10 утра. Работа по оценке ситуации продолжается. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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