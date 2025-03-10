Военкор Подоляка: ВСУ в ночи сбегают из Суджи после операции «Труба»

Украинские военные мелкими группами и на БМП покидают территорию Суджи (Курская область) после операции «Труба». Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Подоляка.
«Очень примечательный момент был отмечен нашими дронщиками сегодня ночью. На въезд в Суджу из Сумской области „желающих“ этой ночью никого не было. А вот из Суджи в Сумы мелкими группами, а иногда и на БМП, противник прорываться пытался», — заявил Подоляка в своем telegram-канале. Он также уточнил, что все контрудары, которые наносятся по их позициям, исходят исключительно из Сумской области. Это, по его словам, свидетельствует о недостатке сил противника внутри Суджи.
Российские военные начали контрнаступление в Курской области, в районе Суджи, 8 марта. В операции «Труба» приняли участие около 800 бойцов РФ. Они за неделю преодолели 15 километров по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, неожиданно проникнув в тыл ВСУ.
В операции участвовали бойцы бригад «Ветераны» и «Восток», а также подразделения 30-го полка 11-й ВДБ и спецгруппа Аида из спецназа «Ахмат». Им пришлось пройти около 11—12 км по трубопроводу, прежде чем они вышли на поверхность и нанесли удар, передает Pravda.Ru.
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