СКР начал проверку после пожара в Соликамске, где погибли сотрудники МЧС

Следователями СК России устанавливаются обстоятельства смерти сотрудников МЧС при тушении пожара в Соликамске Пермского края. Проводится процессуальная проверка.
«В ходе тушения пожара обнаружены тела двоих сотрудников МЧС России. Следователями проводится осмотр места происшествия, назначаются судебные экспертизы. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Соликамского муниципального округа Сергей Русанов сообщил, что никто из жильцов дома не пострадал во время пожара. Вместе с тем, он выразил соболезнования родным сотрудников МСЧ, погибших во время тушения кровли. Они казались под завалами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!