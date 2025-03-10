Челябинский агрокомплекс (АПК) начнет поставки своей продукции в провинцию Шаньдун Китая. Как заявила пресс-служба правительства региона, доставку будут вести через ТЛК «Южноуральский».
«Китайская корпорация SDHS планирует развивать сотрудничество с транспортно-логистическим комплексом „Южноуральский“ (ТЛК) по созданию прямого коридора для поставок продукции сельского хозяйства и АПК области. В ней сегодня заинтересована провинция Шаньдун», — уточнили в правительстве региона.
Расширение сотрудничества между Южным Уралом и китайскими партнерами обсудили на встрече в Челябинске под председательством первого вице-губернатора Ивана Куцевляка. Стороны заключили соглашение о сотрудничестве, которое касается дальнейшего развития ТЛК «Южноуральский».
«Китай многие десятилетия является надежным торговым партнером России. И с каждым годом мы наращиваем темпы сотрудничества с республикой. В 2024 году эта страна стала основным партнером Челябинской области по товарообороту и заняла второе место по объемам экспорта из региона. Точкой дальнейшего роста здесь видим ТЛК „Южноуральский“», — заявил Куцевляк.
Стороны обсудили параметры развития ТЛК. Говорили о создании на базе комплекса Центра таможенного оформления, организации фитосанитарного надзора грузов, разработке новых логистических маршрутов через Монголию и Казахстан. Гендиректор компании «Сухой Порт Южноуральский» Владимир Малюгин отметил, что сотрудничество с китайцами позволит нарастить взаимный товарооборот. Соглашение он подписал с руководством филиала «Шаньдуньской высокоскоростной железнодорожной Евразийской логистической компании Цилу». Предприятие является представителем в РФ корпорации SDHS. Компания занимается инвестициями, строительством и обслуживанием скоростных автомагистралей, мостов, железных дорог, железнодорожных транзитов и гаваней, судоходством и логистикой
Объем контейнерного терминала ТЛК «Южноуральский» составляет около 10 тысяч двадцатифутовых контейнеров (один фут составляет примерно шесть метров). Общая площадь и перспективная зона развития превышают 180 гектаров. Складской комплекс класса А занимает более 60 тысяч кв м.
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