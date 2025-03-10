Бастрыкин поручил провести проверку после жалоб пермяков на опасный дом

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Жильцы боятся полного обрушения здания. Многочисленные обращения в администрацию результатов не принесли
Жильцы боятся полного обрушения здания. Многочисленные обращения в администрацию результатов не принесли Фото:

Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с жителями аварийного дома в поселке Яйва Пермского края. Люди написали жалобу в приемную главы Следственного комитета России. Они сообщили, что боятся его обрушения.

«Здание, которое построили 67 лет назад, было признано аварийным еще в 2017 году. Причиной стали разрушающиеся стены и конструкции крыши. Однако впоследствии данное решение необоснованно отменили», — сообщает telegram-канал СКР.

После этого, в 2021 году жильцы по собственной инициативе организовали обследование строения. Жилье вновь признали непригодным для проживания. Однако в действующую адресную программу переселения его не включили. Жители вынуждено живут в опасном доме. Они боятся полного обрушения здания. Многочисленные обращения в администрацию результатов не принесли.

Александр Бастрыкин поручил СУ СК России по Пермскому краю провести проверку. О ее результатах руководителю следкома Денису Головкину необходимо доложить в центральный аппарат.

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Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с жителями аварийного дома в поселке Яйва Пермского края. Люди написали жалобу в приемную главы Следственного комитета России. Они сообщили, что боятся его обрушения. «Здание, которое построили 67 лет назад, было признано аварийным еще в 2017 году. Причиной стали разрушающиеся стены и конструкции крыши. Однако впоследствии данное решение необоснованно отменили», — сообщает telegram-канал СКР. После этого, в 2021 году жильцы по собственной инициативе организовали обследование строения. Жилье вновь признали непригодным для проживания. Однако в действующую адресную программу переселения его не включили. Жители вынуждено живут в опасном доме. Они боятся полного обрушения здания. Многочисленные обращения в администрацию результатов не принесли. Александр Бастрыкин поручил СУ СК России по Пермскому краю провести проверку. О ее результатах руководителю следкома Денису Головкину необходимо доложить в центральный аппарат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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