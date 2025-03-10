Как Екатеринбург переживает мощнейший мартовский снегопад: яркие фото

На борьбу со снегом в Екатеринбурге вывели сотни единиц техники
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег идет на протяжении всего дня
Снег идет на протяжении всего дня Фото:

Екатеринбург с 9-го по 10 марта засыпает снегом после продолжительной оттепели. Тротуары и дороги завалены снежными кучами, а на центральных дорогах скапливается грязная каша и слякоть. Сегодня бороться со стихией вывели более 180 единиц спецтехники. Как уральская столица и ее жители переживают мартовский снегопад, отфиксировал фотокорреспондент URA.RU.

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Екатеринбург с 9-го по 10 марта засыпает снегом после продолжительной оттепели. Тротуары и дороги завалены снежными кучами, а на центральных дорогах скапливается грязная каша и слякоть. Сегодня бороться со стихией вывели более 180 единиц спецтехники. Как уральская столица и ее жители переживают мартовский снегопад, отфиксировал фотокорреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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