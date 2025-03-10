Как Екатеринбург переживает мощнейший мартовский снегопад: яркие фото

Снег идет на протяжении всего дня
Екатеринбург с 9-го по 10 марта засыпает снегом после продолжительной оттепели. Тротуары и дороги завалены снежными кучами, а на центральных дорогах скапливается грязная каша и слякоть. Сегодня бороться со стихией вывели более 180 единиц спецтехники. Как уральская столица и ее жители переживают мартовский снегопад, отфиксировал фотокорреспондент URA.RU.
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