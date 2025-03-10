В Кургане наказали тюменца за незаконный вывоз леса за границу

В Курганской области осудили тюменца, который вывозил за границу лес стоимостью семь миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Приговором Петуховского районного суда Курганской области житель Тюмени признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов) в связи с незаконным перемещением через таможенную границу лесоматериалов объемом 1 450 кубических метров. Общая стоимость материалов составляет около семи миллионов рублей», — указано в сообщении.
Причиненный ущерб тюменец не возместил, потому прокурор обратился с иском в суд. С мужчины потребовали взыскать 6,9 миллионов рублей.
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