В Кургане наказали тюменца за незаконный вывоз леса за границу

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Причиненный ущерб тюменец не возместил
Причиненный ущерб тюменец не возместил Фото:

В Курганской области осудили тюменца, который вывозил за границу лес стоимостью семь миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. 

«Приговором Петуховского районного суда Курганской области житель Тюмени признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов) в связи с незаконным перемещением через таможенную границу лесоматериалов объемом 1 450 кубических метров. Общая стоимость материалов составляет около семи миллионов рублей», — указано в сообщении.

Причиненный ущерб тюменец не возместил, потому прокурор обратился с иском в суд. С мужчины потребовали взыскать 6,9 миллионов рублей. 

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В Курганской области осудили тюменца, который вывозил за границу лес стоимостью семь миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.  «Приговором Петуховского районного суда Курганской области житель Тюмени признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов) в связи с незаконным перемещением через таможенную границу лесоматериалов объемом 1 450 кубических метров. Общая стоимость материалов составляет около семи миллионов рублей», — указано в сообщении. Причиненный ущерб тюменец не возместил, потому прокурор обратился с иском в суд. С мужчины потребовали взыскать 6,9 миллионов рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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