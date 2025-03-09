09 марта 2025

Суд отказался допрашивать присяжных, на которых жаловались адвокаты по делу об убийстве прокурора ХМАО

Суд начал рассматривать апелляцию по делу о заказном убийстве прокурора ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приступил к рассмотрению апелляции по делу Юрия Чекина, осужденного за заказное убийство прокурора ХМАО Юрия Бедерина
Суд приступил к рассмотрению апелляции по делу Юрия Чекина, осужденного за заказное убийство прокурора ХМАО Юрия Бедерина Фото:

Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга во время первого заседания отказал во всех ходатайствах экс-чиновнику Минфина Югры, осужденному на пожизненный срок за убийство бывшего прокурора ХМАО. Чекин ходатайствовал о вызове в суд присяжных и о переносе слушания для ознакомления с материалами, передает журналист URA.RU из зала судебного заседания.

«В удовлетворении ходатайства [о вызове присяжных заседателей] отказать, поскольку стороной защиты не приведено каких-либо конкретных данных о нарушениях, допущенных присяжными заседателями», — объявил судья. Присяжные, по утверждению стороны защиты, покинули здание суда во время перерыва, хотя обязаны были находиться в совещательной комнате.

Также Чекин просил суд о переносе процесса для того, чтобы у него было время ознакомиться с материалами дела, с которыми он еще не успел ознакомиться из-за большого объема. В этом ему также было отказано.

Апелляцию по делу Чекина рассматривает коллегия Второго апелляционного суда общей юрисдикции Санкт-Петербурга. Сам осужденный участвует в заседании по видеосвязи из Тюмени, а его адвокаты из суда ХМАО. Летом прошлого года суд вынес Чекину приговор в виде пожизненного лишения свободы за заказное убийство экс-прокурора Югры Юрия Бедерина и двух бизнесменов.

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Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга во время первого заседания отказал во всех ходатайствах экс-чиновнику Минфина Югры, осужденному на пожизненный срок за убийство бывшего прокурора ХМАО. Чекин ходатайствовал о вызове в суд присяжных и о переносе слушания для ознакомления с материалами, передает журналист URA.RU из зала судебного заседания. «В удовлетворении ходатайства [о вызове присяжных заседателей] отказать, поскольку стороной защиты не приведено каких-либо конкретных данных о нарушениях, допущенных присяжными заседателями», — объявил судья. Присяжные, по утверждению стороны защиты, покинули здание суда во время перерыва, хотя обязаны были находиться в совещательной комнате. Также Чекин просил суд о переносе процесса для того, чтобы у него было время ознакомиться с материалами дела, с которыми он еще не успел ознакомиться из-за большого объема. В этом ему также было отказано. Апелляцию по делу Чекина рассматривает коллегия Второго апелляционного суда общей юрисдикции Санкт-Петербурга. Сам осужденный участвует в заседании по видеосвязи из Тюмени, а его адвокаты из суда ХМАО. Летом прошлого года суд вынес Чекину приговор в виде пожизненного лишения свободы за заказное убийство экс-прокурора Югры Юрия Бедерина и двух бизнесменов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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