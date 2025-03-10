Зеленский извинился за отсутствие костюма на вручении премии

На церемонии вручения «Шевченковской премии» Украины, которая состоялась недавно, лидер Украины Владимир Зеленский выступил перед публикой не в традиционном костюме, а в более неформальной одежде. Видео его выступления было опубликовано в социальных сетях офиса главы государства.
«Еще раз очень благодарю всех украинских творцов. Извините, что не в костюме», — сказал Зеленский, вызвав аплодисменты в зале. Цитату передает Газета.ру.
Ранее встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского перед журналистами превратилась в открытый спор. Трамп раскритиковал главу Украины за внешний вид и позицию по конфликту, назвав его «глупым президентом», а Зеленский настаивал на продолжении конфликта и требовал гарантий, что вызвало резкую реакцию американского лидера. Подробности встречи лидеров стран — в материале URA.RU.
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