Зеленский извинился за отсутствие костюма на вручении премии

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Зеленский извинился перед украинцами
Зеленский извинился перед украинцами Фото:

На церемонии вручения «Шевченковской премии» Украины, которая состоялась недавно, лидер Украины Владимир Зеленский выступил перед публикой не в традиционном костюме, а в более неформальной одежде. Видео его выступления было опубликовано в социальных сетях офиса главы государства.

«Еще раз очень благодарю всех украинских творцов. Извините, что не в костюме», — сказал Зеленский, вызвав аплодисменты в зале. Цитату передает Газета.ру.

Ранее встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского перед журналистами превратилась в открытый спор. Трамп раскритиковал главу Украины за внешний вид и позицию по конфликту, назвав его «глупым президентом», а Зеленский настаивал на продолжении конфликта и требовал гарантий, что вызвало резкую реакцию американского лидера. Подробности встречи лидеров стран — в материале URA.RU.

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На церемонии вручения «Шевченковской премии» Украины, которая состоялась недавно, лидер Украины Владимир Зеленский выступил перед публикой не в традиционном костюме, а в более неформальной одежде. Видео его выступления было опубликовано в социальных сетях офиса главы государства. «Еще раз очень благодарю всех украинских творцов. Извините, что не в костюме», — сказал Зеленский, вызвав аплодисменты в зале. Цитату передает Газета.ру. Ранее встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского перед журналистами превратилась в открытый спор. Трамп раскритиковал главу Украины за внешний вид и позицию по конфликту, назвав его «глупым президентом», а Зеленский настаивал на продолжении конфликта и требовал гарантий, что вызвало резкую реакцию американского лидера. Подробности встречи лидеров стран — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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