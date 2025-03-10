Из-за мощного снегопада в Екатеринбурге взлетели цены на такси

В Екатеринбурге вечером 10 марта из-за сильного снегопада и спроса ощутимо подорожало такси. Стоимость поездки выросла в два раза, хотя на дорогах фиксируют всего четырехбалльные пробки. Об этом рассказали URA.RU читатели.
«Стоимость поездки сегодня была весь день не маленькая, но особенно начала набирать примерно после 16:00. Ситуацию ухудшает медленный общественный транспорт», — сказал один из собеседников. По словам другого, к вечеру привычный ценник взвинтили на 300 рублей. «Подорожало в 2-3 раза», — отметил он.
Город засыпает снегом с 9 по 10 марта после продолжительной оттепели. О том, как уральская столица и ее жители переживают мартовский снегопад — в отдельном фотоматериале URA.RU.
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