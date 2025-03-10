Из-за мощного снегопада в Екатеринбурге взлетели цены на такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездки подорожали на 200-300 рублей
Поездки подорожали на 200-300 рублей Фото:

В Екатеринбурге вечером 10 марта из-за сильного снегопада и спроса ощутимо подорожало такси. Стоимость поездки выросла в два раза, хотя на дорогах фиксируют всего четырехбалльные пробки. Об этом рассказали URA.RU читатели.

«Стоимость поездки сегодня была весь день не маленькая, но особенно начала набирать примерно после 16:00. Ситуацию ухудшает медленный общественный транспорт», — сказал один из собеседников. По словам другого, к вечеру привычный ценник взвинтили на 300 рублей. «Подорожало в 2-3 раза», — отметил он.

Город засыпает снегом с 9 по 10 марта после продолжительной оттепели. О том, как уральская столица и ее жители переживают мартовский снегопад — в отдельном фотоматериале URA.RU.

Цены начали расти к концу рабочего дня
Цены начали расти к концу рабочего дня
Фото:
На дорогах четырехбалльные пробки
На дорогах четырехбалльные пробки
Фото:
Утром цены на такси были выше
Утром цены на такси были выше
Фото:

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В Екатеринбурге вечером 10 марта из-за сильного снегопада и спроса ощутимо подорожало такси. Стоимость поездки выросла в два раза, хотя на дорогах фиксируют всего четырехбалльные пробки. Об этом рассказали URA.RU читатели. «Стоимость поездки сегодня была весь день не маленькая, но особенно начала набирать примерно после 16:00. Ситуацию ухудшает медленный общественный транспорт», — сказал один из собеседников. По словам другого, к вечеру привычный ценник взвинтили на 300 рублей. «Подорожало в 2-3 раза», — отметил он. Город засыпает снегом с 9 по 10 марта после продолжительной оттепели. О том, как уральская столица и ее жители переживают мартовский снегопад — в отдельном фотоматериале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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