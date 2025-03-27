Как пленные немцы строили мэрию Екатеринбурга и десяток других знаковых объектов. Фото, видео

Историк: дом екатеринбургских властей и Центральный стадион возводили фашисты

27 марта 2025 в 21:01 Размер текста - 17 +

Современный облик администрация приобрела в 1950-е Фото: Илья Московец © URA.RU Пленные немцы после Великой Отечественной войны участвовали в строительстве мэрии Екатеринбурга (ранее — здания Горсовета на проспекте Ленина, 24а). Как это было, URA.RU рассказал завотделом истории Урала Свердловского областного краеведческого музея Александр Фроленко. Также военнопленные из Германии помогали в возведении некоторых других объектов на проспекте Ленина, а также на улице Мира, Репина, Студенческой. «Здание мэрии очень сложное. Фундамент его — конец XVIII-го, начало XIX-го века, — это „Мытный двор“. В конце XIX века начали возводить, если говорить современным языком, торговый центр. Построили второй этаж: без крыши, без окон, — и деньги у инвесторов закончились, здание несколько лет стояло недостроенным. Потом началась Первая мировая война, потом Октябрьская революция. Достроили здание только в конце 1920-х-начале 1930-х в стиле конструктивизма. А потом переделали в современное состояние, которое мы знаем. И этим занимались немцы», — рассказал Фроленко. В частности, пленные в 1950-х годах занимались гранитной облицовкой первого этажа мэрии, тогда же здание получило и колонны. Архитектором проекта был Георгий Голубев — представитель «свердловского конструктивизма». В ходе реконструкции будущая современная мэрия получила пять этажей и декоративное оформление в стиле советского неоклассицизма, а башню со шпилем и часами по проекту Моисея Рейшера — в 1954 году. Сейчас здание является объектом культурного наследия регионального значения. В нем трудятся городские чиновники, а до 2020 года еще и заседали депутаты. Здание Горсовета, середина 1930-х годов Фото: сайт happylove.top По словам Фроленко, немцы часто выступали не только строителями, но и проектировщиками сооружений, а сами дома узнать довольно легко — объекты построены в стиле сталинского ампира. Это можно увидеть, например, на улице Студенческой. «Квартал во Втузгородке немцами был построен. Такие яркие маленькие дома, трех-четырехэтажные, за УПИ (главный корпус УрФУ на улице Мира)», — поделился историк. В 1959 году был построен дом по адресу Студенческая, 15. Это трехэтажный кирпичный дом, в котором до сих пор находится 18 квартир. Касается это и здания на улице Студенческая, 32, построенного в 1953 году. В деревянном доме с кирпичными несущими стенами располагается 24 жилых помещения. Кирпичные здания на ул. Студенческая, 44 и 46 (1954-го и 1953 годов постройки) как обладающие признаками объекта культурного наследия должны были оказаться под охраной области, но этого не произошло. Здания до сих пор заселены, в них остаются 24 и 27 жилых помещений соответственно. Также по яркому стилю можно определить знаменитое здание с башенками на проспекте Ленина, 58 — немцы поучаствовали и в его строительстве, хоть и возведено оно по проекту Иосифа Грушенко. «Этот дом строился для, собственно, архитекторов города, они там для себя строили квартиры», — говорит Фроленко. Здание 1940-го года постройки является объектом культурного наследия регионального значения. Говорят, в нем было предусмотрено бомбоубежище. Возводилось оно как жилое с магазинами на первом этаже. Это сохранилось. Здание жилое. Согласно данным «Авито. Недвижимость», трехкомнатную квартиру площадью 120 квадратных метров там можно приобрести за 27 миллионов рублей, а на первом этаже здания располагается продуктовый магазин и аптека. Здание на проспекте Ленина, 58, г. Свердловск, XX век Фото: сайт Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области Дом-близнец на Ленина, 60, также являющийся объектом культурного наследия регионального значения, построен в 1950-е годы. Его называют «генеральским» потому, что там, якобы, жили в основном высшие военные чины. Кроме того, дом частично стоит на одноименной улице, и возводили его для управления НКВД. В здании также должны были располагаться магазины, сейчас на первом этаже его находится отделение банка, кофейня и столовая. Жилое здание на проспекте Ленина, 60, г. Свердловск, XX век Фото: страница в «ВКонтакте» «Екатеринбург | История Екатеринбурга» Помогали пленные и в строительстве Суворовского училища на Первомайской, 88, еще одного объекта культурного наследия региона. Изначально его строили в 1934—1940 годах по проекту Петра Володина для геолого-разведывательного и бурового института. Однако в итоге в нем разместили высшие военные курсы, а затем — офицерское пехотное училище. Суворовцы впервые заняли здание в 1947 году и остаются там по сей день. Суворовское училище, г. Свердловск, XX век Фото: сайт Московского содружества суворовцев, нахимовцев, кадет Суворовское училище в XXI веке Фото: Размик Закарян © URA.RU Немцы строили и здание нынешнего Уральского института противопожарной службы МЧС России (улица Мира, 22, ранее — Свердловское пожарно-техническое училище МВД СССР). Возвели здание в 1950-е годы по проекту Иосифа Грушенко. Свердловская пожарно-техническая школа, XX век Фото: страница «ВКонтакте» «Фотоальбом Екатеринбург Свердловск» А еще руками военнопленных в 1950-е годы построили стадион «Центральный» на улице Репина, 5 (по разработкам отделения института «Промстройпроект»). Он был рассчитан на 30 тысяч мест, занимал около 12 гектар, имел большую и малую арены, тренировочное футбольное поле и служебные постройки. Благодаря этому входил в первую десятку лучших спортивных сооружений СССР. «Проект местный, но строили немцы. Рассказывали, что военнопленные дарили шоколадки детям и русским девушкам, которые там гуляли», — вспомнил завотделом истории Урала. Сейчас этот объект культурного наследия входит в состав «Екатеринбург-Арены», построенной к Чемпионату мира по футболу 2018 года и вмещает до 35 тысяч зрителей. На обновленном стадионе проходят футбольные матчи и масштабные концерты. Центрального стадиона 1950-х годов Фото: сайт 300.екатеринбург.рф «Екатеринбург Арена» Фото: Илья Московец © URA.RU Первые пленные немцы начали поступать на Урал с мая 1942 года. Всего в Свердловской области — вплоть до 1956 года — размещалось 14 лагерей для 100 тысяч пленных, в том числе из Венгрии, Румынии, Италии и даже Японии (страны, выступавшие на стороне фашистской Германии). В первую очередь их привлекали к строительству промышленных объектов, а потом уже гражданских. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пленные немцы после Великой Отечественной войны участвовали в строительстве мэрии Екатеринбурга (ранее — здания Горсовета на проспекте Ленина, 24а). Как это было, URA.RU рассказал завотделом истории Урала Свердловского областного краеведческого музея Александр Фроленко. Также военнопленные из Германии помогали в возведении некоторых других объектов на проспекте Ленина, а также на улице Мира, Репина, Студенческой. «Здание мэрии очень сложное. Фундамент его — конец XVIII-го, начало XIX-го века, — это „Мытный двор“. В конце XIX века начали возводить, если говорить современным языком, торговый центр. Построили второй этаж: без крыши, без окон, — и деньги у инвесторов закончились, здание несколько лет стояло недостроенным. Потом началась Первая мировая война, потом Октябрьская революция. Достроили здание только в конце 1920-х-начале 1930-х в стиле конструктивизма. А потом переделали в современное состояние, которое мы знаем. И этим занимались немцы», — рассказал Фроленко. В частности, пленные в 1950-х годах занимались гранитной облицовкой первого этажа мэрии, тогда же здание получило и колонны. Архитектором проекта был Георгий Голубев — представитель «свердловского конструктивизма». В ходе реконструкции будущая современная мэрия получила пять этажей и декоративное оформление в стиле советского неоклассицизма, а башню со шпилем и часами по проекту Моисея Рейшера — в 1954 году. Сейчас здание является объектом культурного наследия регионального значения. В нем трудятся городские чиновники, а до 2020 года еще и заседали депутаты. По словам Фроленко, немцы часто выступали не только строителями, но и проектировщиками сооружений, а сами дома узнать довольно легко — объекты построены в стиле сталинского ампира. Это можно увидеть, например, на улице Студенческой. «Квартал во Втузгородке немцами был построен. Такие яркие маленькие дома, трех-четырехэтажные, за УПИ (главный корпус УрФУ на улице Мира)», — поделился историк. В 1959 году был построен дом по адресу Студенческая, 15. Это трехэтажный кирпичный дом, в котором до сих пор находится 18 квартир. Касается это и здания на улице Студенческая, 32, построенного в 1953 году. В деревянном доме с кирпичными несущими стенами располагается 24 жилых помещения. Кирпичные здания на ул. Студенческая, 44 и 46 (1954-го и 1953 годов постройки) как обладающие признаками объекта культурного наследия должны были оказаться под охраной области, но этого не произошло. Здания до сих пор заселены, в них остаются 24 и 27 жилых помещений соответственно. Также по яркому стилю можно определить знаменитое здание с башенками на проспекте Ленина, 58 — немцы поучаствовали и в его строительстве, хоть и возведено оно по проекту Иосифа Грушенко. «Этот дом строился для, собственно, архитекторов города, они там для себя строили квартиры», — говорит Фроленко. Здание 1940-го года постройки является объектом культурного наследия регионального значения. Говорят, в нем было предусмотрено бомбоубежище. Возводилось оно как жилое с магазинами на первом этаже. Это сохранилось. Здание жилое. Согласно данным «Авито. Недвижимость», трехкомнатную квартиру площадью 120 квадратных метров там можно приобрести за 27 миллионов рублей, а на первом этаже здания располагается продуктовый магазин и аптека. Дом-близнец на Ленина, 60, также являющийся объектом культурного наследия регионального значения, построен в 1950-е годы. Его называют «генеральским» потому, что там, якобы, жили в основном высшие военные чины. Кроме того, дом частично стоит на одноименной улице, и возводили его для управления НКВД. В здании также должны были располагаться магазины, сейчас на первом этаже его находится отделение банка, кофейня и столовая. Помогали пленные и в строительстве Суворовского училища на Первомайской, 88, еще одного объекта культурного наследия региона. Изначально его строили в 1934—1940 годах по проекту Петра Володина для геолого-разведывательного и бурового института. Однако в итоге в нем разместили высшие военные курсы, а затем — офицерское пехотное училище. Суворовцы впервые заняли здание в 1947 году и остаются там по сей день. Немцы строили и здание нынешнего Уральского института противопожарной службы МЧС России (улица Мира, 22, ранее — Свердловское пожарно-техническое училище МВД СССР). Возвели здание в 1950-е годы по проекту Иосифа Грушенко. А еще руками военнопленных в 1950-е годы построили стадион «Центральный» на улице Репина, 5 (по разработкам отделения института «Промстройпроект»). Он был рассчитан на 30 тысяч мест, занимал около 12 гектар, имел большую и малую арены, тренировочное футбольное поле и служебные постройки. Благодаря этому входил в первую десятку лучших спортивных сооружений СССР. «Проект местный, но строили немцы. Рассказывали, что военнопленные дарили шоколадки детям и русским девушкам, которые там гуляли», — вспомнил завотделом истории Урала. Сейчас этот объект культурного наследия входит в состав «Екатеринбург-Арены», построенной к Чемпионату мира по футболу 2018 года и вмещает до 35 тысяч зрителей. На обновленном стадионе проходят футбольные матчи и масштабные концерты. Первые пленные немцы начали поступать на Урал с мая 1942 года. Всего в Свердловской области — вплоть до 1956 года — размещалось 14 лагерей для 100 тысяч пленных, в том числе из Венгрии, Румынии, Италии и даже Японии (страны, выступавшие на стороне фашистской Германии). В первую очередь их привлекали к строительству промышленных объектов, а потом уже гражданских.