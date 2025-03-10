ХК «Автомобилист» провалил дебют на новой арене. Видео

«Автомобилист» проиграл ЦСКА в первом матче на «УГМК-Арене» в КХЛ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уральцы меняли вратаря с Евгения Аликина на Владимира Галкина (архивное фото)
Уральцы меняли вратаря с Евгения Аликина на Владимира Галкина (архивное фото) Фото:

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл ЦСКА (Москва) на своей новой домашней «УГМК-Арене» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Серия из поражений уральцев продлилась до четырех встреч. Счет составил 3:4 (0:1; 1:3; 2:1), передает корреспондент URA.RU.

У армейцев отличились форварды Станислав Галиев, Прохор Полтапов (дубль) и Максим Мамин. Дебютный гол «Автомобилиста» на арене забил нападающий Ник Меркли. Ближе к концу игры отличился рекордсмен екатеринбуржцев по числу матчей — защитник Никита Трямкин. А почти привести хозяев к камбэку смог игрок обороны Сергей Зборовский. ХК ЦСКА выдержал напор в самой концовке и забрал победу.

После 63 матчей ХК «Автомобилист» уступил ЦСКА седьмую строчку в общей таблице. На Востоке уральцы находятся на четвертом месте с 81 очком. На Западе армейцы вошли в тройку лидеров — 83 очка.

Игроки «Автомобилиста» проиграли во всех трех матчах гостевой серии и вылетели из топ-3 регулярки. Матч открыли секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Евгений Куйвашев и другие. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл ЦСКА (Москва) на своей новой домашней «УГМК-Арене» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Серия из поражений уральцев продлилась до четырех встреч. Счет составил 3:4 (0:1; 1:3; 2:1), передает корреспондент URA.RU. У армейцев отличились форварды Станислав Галиев, Прохор Полтапов (дубль) и Максим Мамин. Дебютный гол «Автомобилиста» на арене забил нападающий Ник Меркли. Ближе к концу игры отличился рекордсмен екатеринбуржцев по числу матчей — защитник Никита Трямкин. А почти привести хозяев к камбэку смог игрок обороны Сергей Зборовский. ХК ЦСКА выдержал напор в самой концовке и забрал победу. После 63 матчей ХК «Автомобилист» уступил ЦСКА седьмую строчку в общей таблице. На Востоке уральцы находятся на четвертом месте с 81 очком. На Западе армейцы вошли в тройку лидеров — 83 очка. Игроки «Автомобилиста» проиграли во всех трех матчах гостевой серии и вылетели из топ-3 регулярки. Матч открыли секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Евгений Куйвашев и другие. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...