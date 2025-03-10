Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл ЦСКА (Москва) на своей новой домашней «УГМК-Арене» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Серия из поражений уральцев продлилась до четырех встреч. Счет составил 3:4 (0:1; 1:3; 2:1), передает корреспондент URA.RU.
У армейцев отличились форварды Станислав Галиев, Прохор Полтапов (дубль) и Максим Мамин. Дебютный гол «Автомобилиста» на арене забил нападающий Ник Меркли. Ближе к концу игры отличился рекордсмен екатеринбуржцев по числу матчей — защитник Никита Трямкин. А почти привести хозяев к камбэку смог игрок обороны Сергей Зборовский. ХК ЦСКА выдержал напор в самой концовке и забрал победу.
После 63 матчей ХК «Автомобилист» уступил ЦСКА седьмую строчку в общей таблице. На Востоке уральцы находятся на четвертом месте с 81 очком. На Западе армейцы вошли в тройку лидеров — 83 очка.
Игроки «Автомобилиста» проиграли во всех трех матчах гостевой серии и вылетели из топ-3 регулярки. Матч открыли секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Евгений Куйвашев и другие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!