Иностранные СМИ сообщают, что наступление российской армии в Курской области идет успешно за счет того, что США перестали делиться разведданными с Украиной. Однако подробности о подготовке маневра говорят о том, что решение президента американского Дональда Трампа никак не повлияло на ход событий.
Командир бригады «Восток» с позывным «Зомби» рассказал, что подготовка операции «Труба», в ходе которой российские бойцы вышли в тыл ВСУ через недействующий газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, длилась более трех недель. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выложил видео, которое было снято 1 марта — на нем он напутствует бойцов перед операцией.
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