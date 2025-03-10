Как западные СМИ отреагировали на операцию «Труба» в Курской области

Западные СМИ связали прорыв ВС РФ в Курской области с отказом США в разведданных
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Бойцы ВС РФ проникли в тыл врага через трубу
Бойцы ВС РФ проникли в тыл врага через трубу Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Иностранные СМИ сообщают, что наступление российской армии в Курской области идет успешно за счет того, что США перестали делиться разведданными с Украиной. Однако подробности о подготовке маневра говорят о том, что решение президента американского Дональда Трампа никак не повлияло на ход событий.

Командир бригады «Восток» с позывным «Зомби» рассказал, что подготовка операции «Труба», в ходе которой российские бойцы вышли в тыл ВСУ через недействующий газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, длилась более трех недель. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выложил видео, которое было снято 1 марта — на нем он напутствует бойцов перед операцией.

Подробнее о прорыве российской армии в Курской области смотрите в новом выпуске шоу «По фактам» от URA.RU в VK Видео. 

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Иностранные СМИ сообщают, что наступление российской армии в Курской области идет успешно за счет того, что США перестали делиться разведданными с Украиной. Однако подробности о подготовке маневра говорят о том, что решение президента американского Дональда Трампа никак не повлияло на ход событий. Командир бригады «Восток» с позывным «Зомби» рассказал, что подготовка операции «Труба», в ходе которой российские бойцы вышли в тыл ВСУ через недействующий газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, длилась более трех недель. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выложил видео, которое было снято 1 марта — на нем он напутствует бойцов перед операцией. Подробнее о прорыве российской армии в Курской области смотрите в новом выпуске шоу «По фактам» от URA.RU в VK Видео. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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