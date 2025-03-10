Спецпосланник Трампа: Зеленский написал письмо с извинениями

Украинский лидер Владимир Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу с извинением за перепалку в Белом доме 28 февраля. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
«Зеленский направил письмо президенту. Он извинился за весь тот инцидент, который произошел в Овальном кабинете. Я думаю, что это был важный шаг, и было много дискуссий между нашими командами, а также украинцами и европейцами, которые также имеют отношение к этой дискуссии», — заявил Уиткофф в эфире Fox News.
До сих пор было известно только о публичном сообщении Зеленского, где он выражал «сожаление» за инцидент в Овальном кабинете. Однако официальных извинений он не приносил. Но, судя по словам Уиткоффа, было еще и непубличное обращение.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер убедил Зеленского «проглотить гордость» и извиниться перед президентом США Дональдом Трампом после их спора в Белом доме. Стармер дал Зеленскому советы о том, что сказать Трампу для возобновления переговоров.
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