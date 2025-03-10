Спецпосланник Трампа: Зеленский написал письмо с извинениями

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Зеленский извинился перед Трампом за перепалку во время визита в Белый дом
Зеленский извинился перед Трампом за перепалку во время визита в Белый дом Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Украинский лидер Владимир Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу с извинением за перепалку в Белом доме 28 февраля. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Зеленский направил письмо президенту. Он извинился за весь тот инцидент, который произошел в Овальном кабинете. Я думаю, что это был важный шаг, и было много дискуссий между нашими командами, а также украинцами и европейцами, которые также имеют отношение к этой дискуссии», — заявил Уиткофф в эфире Fox News.

До сих пор было известно только о публичном сообщении Зеленского, где он выражал «сожаление» за инцидент в Овальном кабинете. Однако официальных извинений он не приносил. Но, судя по словам Уиткоффа, было еще и непубличное обращение.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер убедил Зеленского «проглотить гордость» и извиниться перед президентом США Дональдом Трампом после их спора в Белом доме. Стармер дал Зеленскому советы о том, что сказать Трампу для возобновления переговоров.

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Украинский лидер Владимир Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу с извинением за перепалку в Белом доме 28 февраля. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. «Зеленский направил письмо президенту. Он извинился за весь тот инцидент, который произошел в Овальном кабинете. Я думаю, что это был важный шаг, и было много дискуссий между нашими командами, а также украинцами и европейцами, которые также имеют отношение к этой дискуссии», — заявил Уиткофф в эфире Fox News. До сих пор было известно только о публичном сообщении Зеленского, где он выражал «сожаление» за инцидент в Овальном кабинете. Однако официальных извинений он не приносил. Но, судя по словам Уиткоффа, было еще и непубличное обращение. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер убедил Зеленского «проглотить гордость» и извиниться перед президентом США Дональдом Трампом после их спора в Белом доме. Стармер дал Зеленскому советы о том, что сказать Трампу для возобновления переговоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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