Telegraph раскрыл, как премьер Британии заставил Зеленского извиниться перед Трампом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «суровую правду» после его ссоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Он смог убедить Зеленского «проглотить гордость» и извиниться перед главой США.
«Стармер помог убедить украинского президента проглотить гордость и предложить оливковую ветвь своему американскому коллеге после их публичного спора в Овальном кабинете на прошлой неделе», — пишет Telegraph. Кроме этого, премьер Британии дал совет Зеленскому, что нужно сказать Трампу, чтобы переговоры возобновились.
По информации газеты, европейские страны также оказывали давление на Зеленского, чтобы он пошел на мирные шаги после инцидента в Белом доме. В правительстве Великобритании считают, что ситуация требует скорейшего разрешения.
Во вторник, 4 марта, Зеленский в соцсети X после спора с Трампом написал, что сожалеет о случившемся и готов к переговорам. Канал Sky News сообщил, что он также провел телефонный разговор с британским премьером перед извинениями американскому лидеру.
28 февраля Трамп отчитал Зеленского в Белом доме во время его визита для подписания сделки по редкоземельным металлам. Однако по итогу между лидерами произошла перепалка из-за разногласий по завершению российско-украинского конфликта, после чего украинскую делегацию попросили экстренно покинуть Белый дом, и соглашение не было подписано. Позже США также остановили военную помощь Украине. Подробнее — в материале URA.RU.
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