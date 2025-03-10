Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил резкую критику в адрес румынского Глубинного государства, утверждая, что оно «фактически загнало демократию на шесть футов под землю». В своем высказывании он также с сарказмом отметил, что нынешнее руководство Румынии «намного лучше» бывшего диктатора Николае Чаушеску, описывая современные власти как «добрые и справедливые».
«В Румынии Глубинное государство фактически загнало демократию на шесть футов под землю. Что делать людям с таким правительством? Просто проглотить его, ничего страшного. Нынешние румынские власти намного лучше Николае Чаушеску. Они добрые и справедливые», — написал Медведев в соцсети X.
Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии представила общественности часть решения об отклонении кандидатуры Кэлина Джеорджеску на выборах. По мнению государственного органа, действия были произведены в соответствии с решением Конституционного суда. Отмечается, что выдвижение Джеорджеску на пост не соответствует законным требованиям, так как он, нарушив правила избирательного процесса, подорвал принципы защиты демократии.
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