09 марта 2025

ЦИК Румынии объяснил свое решение по Джорджеску

ЦИК Румынии сослался на решение суда в деле о запрете Джорджеску
© Служба новостей «URA.RU»
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ЦИК считает незаконным участие Джеорджеску в выборах
ЦИК считает незаконным участие Джеорджеску в выборах Фото:

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии представила общественности часть решения об отклонении кандидатуры Кэлина Джеорджеску на выборах. По мнению государственного органа, действия были произведены в соответствии с решением Конституционного суда.

«Центральное избирательное бюро не может отдать приоритет анализу формальных аспектов этой кандидатуры в ущерб фундаментальным, уже решенным судом», — объяснил ЦИК. В госоргане уточнили, что при прохождении Джеорджеску всех этапов голосования не исключена ситуация, при которой Конституционный суд будет вынужден признавать недействительными результаты самих выборов.

Отмечается, что выдвижение Джеорджеску на пост не соответствует законным требованиям, так как он, нарушив правила избирательного процесса, подорвал принципы защиты демократии. Эти принципы предполагают проведение выборов, которые должны быть справедливыми, честными и непредвзятыми. Решение можно оспорить в Конституционном Суде Румынии в течение 24 часов.

Как URA.RU писало ранее, 9 марта Центральная избирательная комиссия отказала Джеорджеску в участии в президентской гонке. Решение привело к протестам в стране. Сторонники политика попытались прорваться к зданию ЦИК, пишет RT.

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии представила общественности часть решения об отклонении кандидатуры Кэлина Джеорджеску на выборах. По мнению государственного органа, действия были произведены в соответствии с решением Конституционного суда. «Центральное избирательное бюро не может отдать приоритет анализу формальных аспектов этой кандидатуры в ущерб фундаментальным, уже решенным судом», — объяснил ЦИК. В госоргане уточнили, что при прохождении Джеорджеску всех этапов голосования не исключена ситуация, при которой Конституционный суд будет вынужден признавать недействительными результаты самих выборов. Отмечается, что выдвижение Джеорджеску на пост не соответствует законным требованиям, так как он, нарушив правила избирательного процесса, подорвал принципы защиты демократии. Эти принципы предполагают проведение выборов, которые должны быть справедливыми, честными и непредвзятыми. Решение можно оспорить в Конституционном Суде Румынии в течение 24 часов. Как URA.RU писало ранее, 9 марта Центральная избирательная комиссия отказала Джеорджеску в участии в президентской гонке. Решение привело к протестам в стране. Сторонники политика попытались прорваться к зданию ЦИК, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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