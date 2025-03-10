В зоне СВО произошел значительный прорыв российской армии, который позволил выйти из окружения силам операции «Поток» в районе хутора Кубаткин в Курской области. Об этом сообщили военкоры.
«Наши бойцы по подземным трубам газопровода вышли в тыл ВСУ, атаковали позиции врага и закрепились на хуторе Кубаткин», — пишет telegram-канал «Военкоры Русской весны». В дополнение к этому, было отмечено, что накануне к операции присоединились силы 155 бригады морской пехоты и штурмовые подразделения 30-го полка, а также спецподразделение «Ахмат», что способствовало успешной координации атаки и замыканию флангов вокруг хутора.
В настоящее время на курском направлении российские военные осуществляют масштабное контрнаступление. В последние дни им удалось освободить несколько территорий и укрепить свои позиции в районе Суджи. В украинском генштабе подтвердили факт отступления ВСУ в Курской области.
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