Сырский признал, что ВСУ отступают в Курской области

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Александр Сырский заявил, что ВСУ экстренно меняют позиции в Курской области
Александр Сырский заявил, что ВСУ экстренно меняют позиции в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Главком ВСУ Александр Сырский подтвердил факт отступления украинских сил в Курской области. Об этом он заявил в соцсетях. 

«Подразделения ВСУ осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны», — заявил главнокомандующий Сырский в соцсетях. Другими словами он подтвердил, что ВСУ экстренно отступают с ранее занятых позиций в Курской области. Он также анонсировал реорганизацию внутри украинской армии. Сырский решил сделать приоритет на молодых офицерах.

В настоящий момент российские солдаты на курском направлении организуют масштабное контрнаступление. За последние дни удалось освободить несколько российских территорий, а также закрепиться в районе Суджи. Этого удалось достигнуть благодаря отчаянной операции, проведенной российскими солдатами. В Киеве признали тяжелое положение, передает Pravda.ru.

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Главком ВСУ Александр Сырский подтвердил факт отступления украинских сил в Курской области. Об этом он заявил в соцсетях.  «Подразделения ВСУ осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны», — заявил главнокомандующий Сырский в соцсетях. Другими словами он подтвердил, что ВСУ экстренно отступают с ранее занятых позиций в Курской области. Он также анонсировал реорганизацию внутри украинской армии. Сырский решил сделать приоритет на молодых офицерах. В настоящий момент российские солдаты на курском направлении организуют масштабное контрнаступление. За последние дни удалось освободить несколько российских территорий, а также закрепиться в районе Суджи. Этого удалось достигнуть благодаря отчаянной операции, проведенной российскими солдатами. В Киеве признали тяжелое положение, передает Pravda.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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