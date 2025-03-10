Главком ВСУ Александр Сырский подтвердил факт отступления украинских сил в Курской области. Об этом он заявил в соцсетях.
«Подразделения ВСУ осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны», — заявил главнокомандующий Сырский в соцсетях. Другими словами он подтвердил, что ВСУ экстренно отступают с ранее занятых позиций в Курской области. Он также анонсировал реорганизацию внутри украинской армии. Сырский решил сделать приоритет на молодых офицерах.
В настоящий момент российские солдаты на курском направлении организуют масштабное контрнаступление. За последние дни удалось освободить несколько российских территорий, а также закрепиться в районе Суджи. Этого удалось достигнуть благодаря отчаянной операции, проведенной российскими солдатами. В Киеве признали тяжелое положение, передает Pravda.ru.
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