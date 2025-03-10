10 марта 2025

Количество закрывшихся на карантин классов из-за ОРВИ в Прикамье выросло до 180

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебный процесс приостанавливают в связи с распространением гриппа и ОРВИ
Учебный процесс приостанавливают в связи с распространением гриппа и ОРВИ Фото:

В Пермском крае 163 группы в детсадах, 180 классов в школах и 23 группы в колледжах отправили на карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ. За прошедшую неделю зарегистрировали 21 937 случаев заболевания, передает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

«В связи с регистрацией случаев заболевания гриппом и ОРВИ образовательная деятельность в очной форме приостановлена в 163 группах в 85 дошкольных образовательных организациях, в 180 классах в 63 школах, в 23 группах в 10 средних профессиональных организациях», — написано на сайте ведомства. Жителей Прикамья успокаивают — эпидемический порог превышен не был.

За неделю до этого были закрыты 157 групп в 91 детсаду, 173 класса в 58 школах и 28 групп в девяти ссузах. URA.RU напоминает, что карантин вводится в случае, если болеют более 20% учащихся.

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В Пермском крае 163 группы в детсадах, 180 классов в школах и 23 группы в колледжах отправили на карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ. За прошедшую неделю зарегистрировали 21 937 случаев заболевания, передает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. «В связи с регистрацией случаев заболевания гриппом и ОРВИ образовательная деятельность в очной форме приостановлена в 163 группах в 85 дошкольных образовательных организациях, в 180 классах в 63 школах, в 23 группах в 10 средних профессиональных организациях», — написано на сайте ведомства. Жителей Прикамья успокаивают — эпидемический порог превышен не был. За неделю до этого были закрыты 157 групп в 91 детсаду, 173 класса в 58 школах и 28 групп в девяти ссузах. URA.RU напоминает, что карантин вводится в случае, если болеют более 20% учащихся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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