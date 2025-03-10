Крупное челябинское предприятие уличили в искажении платы за выбросы

Предприятие ООО «Бакальское рудоуправление» из Челябинской области неверно считало отчисления за негативное воздействие на окружающую среду. К соответствующим выводам пришло Уральское управление Росприроднадзора. О результатах проверки ведомство рассказало на своем официальном сайте.
«Завершена внеплановая документарная проверка ООО „Бакальское рудоуправление“, эксплуатирующего объект негативного воздействия на окружающую среду I категории на территории Челябинской области. Установлено, что расчет платы за негативное воздействие за 2023 год в части размещения отходов производства и потребления предприятием произведен с нарушением», — сообщили в управлении.
Не горнообогатительное предприятие железорудной промышленности наложили административный штраф. Также рудоуправление обязали скорректировать расчет платы. Процесс устранения нарушений находится под контролем Росприроднадзора.
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