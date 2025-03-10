10 марта 2025

Путин присвоил почетное звание главе геологоразведки ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Назарову

© Служба новостей «URA.RU»
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Прикамского нефтяника наградили за отличную работу
Прикамского нефтяника наградили за отличную работу Фото:

Начальнику управления геологоразведочных работ по Пермскому региону ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Александру Назарову присвоено звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации». Копия соответствующего указа президента России Владимира Путина имеется в распоряжении редакции URA.RU.

«Присвоит почетное звание <...> Александру Назарову. За заслуги в заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу», — написано в документе.

Согласно данным из открытых источник, Назаров родился в 1961 году в Полазне. Он окончил горный факультет Пермского политехнического института по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений». В дальнейшем — работал геологом в НГДУ «Полазнанефть». В 1994 году возглавил геологический отдел НГДУ, защитил кандидатскую диссертацию. В 1998 году Назаров стал руководить отделом прогнозирования уровней добычи нефти в компании «ЛУКОЙЛ-Пермь». В 2001 его назначили и. о. директора по геологии.

Ранее URA.RU писало о награждении руководителя Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяны Санниковой. Ее удостоили почетного звания «Заслуженный работник культуры РФ». Ука

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Начальнику управления геологоразведочных работ по Пермскому региону ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Александру Назарову присвоено звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации». Копия соответствующего указа президента России Владимира Путина имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Присвоит почетное звание <...> Александру Назарову. За заслуги в заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу», — написано в документе. Согласно данным из открытых источник, Назаров родился в 1961 году в Полазне. Он окончил горный факультет Пермского политехнического института по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений». В дальнейшем — работал геологом в НГДУ «Полазнанефть». В 1994 году возглавил геологический отдел НГДУ, защитил кандидатскую диссертацию. В 1998 году Назаров стал руководить отделом прогнозирования уровней добычи нефти в компании «ЛУКОЙЛ-Пермь». В 2001 его назначили и. о. директора по геологии. Ранее URA.RU писало о награждении руководителя Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяны Санниковой. Ее удостоили почетного звания «Заслуженный работник культуры РФ». Ука
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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