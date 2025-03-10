Путин присвоил почетное звание главе геологоразведки ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Назарову

Начальнику управления геологоразведочных работ по Пермскому региону ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Александру Назарову присвоено звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации». Копия соответствующего указа президента России Владимира Путина имеется в распоряжении редакции URA.RU.
«Присвоит почетное звание <...> Александру Назарову. За заслуги в заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу», — написано в документе.
Согласно данным из открытых источник, Назаров родился в 1961 году в Полазне. Он окончил горный факультет Пермского политехнического института по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений». В дальнейшем — работал геологом в НГДУ «Полазнанефть». В 1994 году возглавил геологический отдел НГДУ, защитил кандидатскую диссертацию. В 1998 году Назаров стал руководить отделом прогнозирования уровней добычи нефти в компании «ЛУКОЙЛ-Пермь». В 2001 его назначили и. о. директора по геологии.
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