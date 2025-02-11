Путин присвоил звание директору Пермского дома народного творчества «Губерния»

Руководитель Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры РФ». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание „Заслуженный работник культуры РФ“ Санниковой Татьяне Марковне — генеральному директору ГКБУК „Пермский дом народного творчества“», — говорится в тексте указа. Документ опубликован на портале правовой информации.
Татьяна Санникова возглавляет ПДНТ «Губерния» с 2009 года. До этого была художественным руководителем Областного центра художественного творчества учащихся «Росток» и заместителем директора Пермского областного колледжа искусств и культуры.
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