Путин присвоил звание директору Пермского дома народного творчества «Губерния»

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Татьяна Санникова удостоена высокого звания за вклад в развитие культуры и искусства
Татьяна Санникова удостоена высокого звания за вклад в развитие культуры и искусства Фото:

Руководитель Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры РФ». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание „Заслуженный работник культуры РФ“ Санниковой Татьяне Марковне — генеральному директору ГКБУК „Пермский дом народного творчества“», — говорится в тексте указа. Документ опубликован на портале правовой информации.

Татьяна Санникова возглавляет ПДНТ «Губерния» с 2009 года. До этого была художественным руководителем Областного центра художественного творчества учащихся «Росток» и заместителем директора Пермского областного колледжа искусств и культуры.

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Руководитель Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры РФ». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. «За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание „Заслуженный работник культуры РФ“ Санниковой Татьяне Марковне — генеральному директору ГКБУК „Пермский дом народного творчества“», — говорится в тексте указа. Документ опубликован на портале правовой информации. Татьяна Санникова возглавляет ПДНТ «Губерния» с 2009 года. До этого была художественным руководителем Областного центра художественного творчества учащихся «Росток» и заместителем директора Пермского областного колледжа искусств и культуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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