10 марта 2025

Маск обвинил Киев в кибератаке на соцсеть Х

© Служба новостей «URA.RU»
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Маск заявил, что IP-адреса указывают на Украину
Маск заявил, что IP-адреса указывают на Украину Фото:

Среди IP-адресов, которые оказались причастны к массированной кибератаке на социальную сеть Х, были адреса из Украины. Об этом рассказал предприниматель Илон Маск

«Мы пока не уверены в деталях, но произошла крупная кибератака с целью вывести X из строя. IP-адреса указывают на регион Украины», — сказал Маск в интервью телеканалу Fox Business. Анализ атаки продолжается. 

Ранее URA.RU сообщало, что глава соцсети X Илон Маск сообщил о масштабной кибератаке на его платформу. Пользователи из разных стран жаловались на сбои в работе сайта, что подтверждалось данными сервиса Downdetector. Первые проблемы начались в 12:30 по московскому времени, а к 16:30 наблюдался новый всплеск жалоб.

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Среди IP-адресов, которые оказались причастны к массированной кибератаке на социальную сеть Х, были адреса из Украины. Об этом рассказал предприниматель Илон Маск «Мы пока не уверены в деталях, но произошла крупная кибератака с целью вывести X из строя. IP-адреса указывают на регион Украины», — сказал Маск в интервью телеканалу Fox Business. Анализ атаки продолжается.  Ранее URA.RU сообщало, что глава соцсети X Илон Маск сообщил о масштабной кибератаке на его платформу. Пользователи из разных стран жаловались на сбои в работе сайта, что подтверждалось данными сервиса Downdetector. Первые проблемы начались в 12:30 по московскому времени, а к 16:30 наблюдался новый всплеск жалоб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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