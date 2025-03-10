Илон Маск заявил, что на соцсеть X напали хакеры

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Илон Маск обвинил хакеров в кибератаке на соцсеть X
Илон Маск обвинил хакеров в кибератаке на соцсеть X Фото:

Глава соцсети X Илон Маск заявил, что его площадку атаковали хакеры. До этого пользователи жаловались на сбои в работе. 

«Была (и все еще есть) масштабная кибератака против X. Нас атакуют каждый день, но это было сделано с большим количеством ресурсов», — заявил Маск в своей соцсети. До этого пользователи из разных стран в течение дня сообщали о масштабном сбое в работе сайта. Об этом также свидетельствовали данные мониторингового сервиса Downdetector. 

Первые сбои были зафиксированы в 12:30 по московскому времени. Несмотря на снижение числа жалоб к началу следующего часа, к 16:30 наблюдался новый всплеск проблем.

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Глава соцсети X Илон Маск заявил, что его площадку атаковали хакеры. До этого пользователи жаловались на сбои в работе.  «Была (и все еще есть) масштабная кибератака против X. Нас атакуют каждый день, но это было сделано с большим количеством ресурсов», — заявил Маск в своей соцсети. До этого пользователи из разных стран в течение дня сообщали о масштабном сбое в работе сайта. Об этом также свидетельствовали данные мониторингового сервиса Downdetector.  Первые сбои были зафиксированы в 12:30 по московскому времени. Несмотря на снижение числа жалоб к началу следующего часа, к 16:30 наблюдался новый всплеск проблем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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