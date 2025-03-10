Илон Маск заявил, что на соцсеть X напали хакеры

Глава соцсети X Илон Маск заявил, что его площадку атаковали хакеры. До этого пользователи жаловались на сбои в работе.
«Была (и все еще есть) масштабная кибератака против X. Нас атакуют каждый день, но это было сделано с большим количеством ресурсов», — заявил Маск в своей соцсети. До этого пользователи из разных стран в течение дня сообщали о масштабном сбое в работе сайта. Об этом также свидетельствовали данные мониторингового сервиса Downdetector.
Первые сбои были зафиксированы в 12:30 по московскому времени. Несмотря на снижение числа жалоб к началу следующего часа, к 16:30 наблюдался новый всплеск проблем.
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