10 марта 2025

Екатеринбуржец устроил рисковый дрифт за рулем маршрутки. Видео

В Екатеринбурге заметили дрифтующий автобус
© Служба новостей «URA.RU»
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Маршрутка кружила вокруг других автобусов и автомобилей (архивное фото)
Маршрутка кружила вокруг других автобусов и автомобилей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге заметили маршрутку, устроившую дрифт на улице Академика Ландау (Академический район). Видео с кружащимся автобусом распространилось в соцсетях.

«На Академика Ландау замечена дрифтующая маршрутка», — передает Telegram-канал «Дно Исети». В комментариях один из пользователей предположил, что это помогает водителю отрабатывать навыки для экстренных ситуаций на скользких дорогах.

На кадрах видно, как водитель заставляет пассажирский микроавтобус вращаться вокруг передних колес. Рядом с микроавтобусом стоят другие маршрутки, автомобили и очевидцы.

Корреспондент URA.RU обратился в городскую Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге заметили маршрутку, устроившую дрифт на улице Академика Ландау (Академический район). Видео с кружащимся автобусом распространилось в соцсетях. «На Академика Ландау замечена дрифтующая маршрутка», — передает Telegram-канал «Дно Исети». В комментариях один из пользователей предположил, что это помогает водителю отрабатывать навыки для экстренных ситуаций на скользких дорогах. На кадрах видно, как водитель заставляет пассажирский микроавтобус вращаться вокруг передних колес. Рядом с микроавтобусом стоят другие маршрутки, автомобили и очевидцы. Корреспондент URA.RU обратился в городскую Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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