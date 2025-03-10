В Екатеринбурге заметили маршрутку, устроившую дрифт на улице Академика Ландау (Академический район). Видео с кружащимся автобусом распространилось в соцсетях.
«На Академика Ландау замечена дрифтующая маршрутка», — передает Telegram-канал «Дно Исети». В комментариях один из пользователей предположил, что это помогает водителю отрабатывать навыки для экстренных ситуаций на скользких дорогах.
На кадрах видно, как водитель заставляет пассажирский микроавтобус вращаться вокруг передних колес. Рядом с микроавтобусом стоят другие маршрутки, автомобили и очевидцы.
Корреспондент URA.RU обратился в городскую Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!