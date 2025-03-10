В Госдуме предложили отбирать животных у недобросовестных хозяев

В Госдуму внесена инициатива, согласно которой может быть законодательно закреплена конфискация животных у недобросовестных хозяев. Автором предложения стал первый зампредседатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. По его словам, механизм предусматривает изъятие животных у тех владельцев, по которым поступили жалобы от соседей, подтверждающие ненадлежащий уход или самовыгул.
«Я обязательно буду добиваться того, чтобы конфискация у нерадивых владельцев была введена. И это должно работать с другими моими предложениями, чтобы обезопасить наших граждан», — передает слова Бурматова РИА Новости.
Ранее депутат московской гордумы Александр Козлов призвал граждан обращаться в полицию, Роспотребнадзор и управляющие организации в случаях, когда их соседи содержат чрезмерное количество животных в малогабаритных квартирах, нарушая санитарные нормы и создавая шум. Как сообщал «Царьград», Козлов надеется на создание спеццентра, который бы занимался улучшением законодательства в области содержания животных.
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