10 марта 2025

В Госдуме предложили отбирать животных у недобросовестных хозяев

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Бурматов намерен добиться поддержки депутатов для этого законопроекта
Владимир Бурматов намерен добиться поддержки депутатов для этого законопроекта Фото:

В Госдуму внесена инициатива, согласно которой может быть законодательно закреплена конфискация животных у недобросовестных хозяев. Автором предложения стал первый зампредседатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. По его словам, механизм предусматривает изъятие животных у тех владельцев, по которым поступили жалобы от соседей, подтверждающие ненадлежащий уход или самовыгул.

«Я обязательно буду добиваться того, чтобы конфискация у нерадивых владельцев была введена. И это должно работать с другими моими предложениями, чтобы обезопасить наших граждан», — передает слова Бурматова РИА Новости.

Ранее депутат московской гордумы Александр Козлов призвал граждан обращаться в полицию, Роспотребнадзор и управляющие организации в случаях, когда их соседи содержат чрезмерное количество животных в малогабаритных квартирах, нарушая санитарные нормы и создавая шум. Как сообщал «Царьград», Козлов надеется на создание спеццентра, который бы занимался улучшением законодательства в области содержания животных.

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В Госдуму внесена инициатива, согласно которой может быть законодательно закреплена конфискация животных у недобросовестных хозяев. Автором предложения стал первый зампредседатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. По его словам, механизм предусматривает изъятие животных у тех владельцев, по которым поступили жалобы от соседей, подтверждающие ненадлежащий уход или самовыгул. «Я обязательно буду добиваться того, чтобы конфискация у нерадивых владельцев была введена. И это должно работать с другими моими предложениями, чтобы обезопасить наших граждан», — передает слова Бурматова РИА Новости. Ранее депутат московской гордумы Александр Козлов призвал граждан обращаться в полицию, Роспотребнадзор и управляющие организации в случаях, когда их соседи содержат чрезмерное количество животных в малогабаритных квартирах, нарушая санитарные нормы и создавая шум. Как сообщал «Царьград», Козлов надеется на создание спеццентра, который бы занимался улучшением законодательства в области содержания животных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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