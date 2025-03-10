10 марта 2025

Российские компании налаживают поставки пива из Доминиканы

© Служба новостей «URA.RU»
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Напитки будут завозиться в тарах объемом до 0,5 литра
Напитки будут завозиться в тарах объемом до 0,5 литра Фото:

Повышение пошлин на пиво из недружественных стран вынуждает российских импортеров искать новые источники поставок. Вместо европейского пива, которое стало дороже, дистрибуторы планируют ввозить напитки из Китая, Вьетнама и Доминиканской Республики. Об этом сообщает «Коммерсант». 

«В реестре Росаккредитации, импортер алкоголя — ООО „Мировой трейдер“ — получил декларацию о соответствии на пиво под марками Presidente и Presidente Light, изготавливаемые Cerveceria Nacional Dominicana — крупным производителем Доминиканской Республики», — говорится на сайте «Коммерсанта». Отмечается, что напитки будут импортироваться в упаковках объемом до 0,5 литра, а также в кегах до 50 литров, которые в основном приобретаются предприятиями общественного питания.

Ранее URA.RU сообщало, что в России сократят импорт пива из недружественных стран из-за увеличения таможенных сборов. С 1 января 2025 года пошлина на импорт пива из таких стран увеличилась в десять раз, что приведет к снижению импорта и увеличению доли отечественной продукции на рынке. В 2024 году более 95% пива на российском рынке было произведено в России.

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Повышение пошлин на пиво из недружественных стран вынуждает российских импортеров искать новые источники поставок. Вместо европейского пива, которое стало дороже, дистрибуторы планируют ввозить напитки из Китая, Вьетнама и Доминиканской Республики. Об этом сообщает «Коммерсант».  «В реестре Росаккредитации, импортер алкоголя — ООО „Мировой трейдер“ — получил декларацию о соответствии на пиво под марками Presidente и Presidente Light, изготавливаемые Cerveceria Nacional Dominicana — крупным производителем Доминиканской Республики», — говорится на сайте «Коммерсанта». Отмечается, что напитки будут импортироваться в упаковках объемом до 0,5 литра, а также в кегах до 50 литров, которые в основном приобретаются предприятиями общественного питания. Ранее URA.RU сообщало, что в России сократят импорт пива из недружественных стран из-за увеличения таможенных сборов. С 1 января 2025 года пошлина на импорт пива из таких стран увеличилась в десять раз, что приведет к снижению импорта и увеличению доли отечественной продукции на рынке. В 2024 году более 95% пива на российском рынке было произведено в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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