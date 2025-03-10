В Нижневартовском районе (ХМАО) в 2025 году благоустроят девять объектов. В их числе скверы, общественные пространства, детские и спортивные площадки. О планах на год рассказали в районной администрации.
«В 2025 году в Нижневартовском районе запланирована реализация 9 мероприятий по благоустройству. Новые общественные пространства, детские и спортивные площадки, обновленные скверы — все это направлено на создание комфортной, современной инфраструктуры и повышение качества жизни жителей района», — рассказали в telegram-канале мэрии.
Так в планах обустроить общественное пространство и обновить проект сквера в Излучинске. В Новоаганске, Корликах, Вате и Агане благоустроят детские и спортплощадки.
Кроме того в 2025 году заменят освещение у обелиска погибшим в годы Великой Отечественной войны в Покуре. В Охтеурье улучшат дренаж в сквере, а в Зайцевой речке завершат проект спортплощадки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!