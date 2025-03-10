10 марта 2025

Власти Нижневартовского района рассказали о планах по благоустройству на год. Фото

В Нижневартовском районе благоустроят скверы, детские и спортивные площадки
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Нижневартовского района запланировали благоустройство девяти объектов в 2025 году
Власти Нижневартовского района запланировали благоустройство девяти объектов в 2025 году Фото:

В Нижневартовском районе (ХМАО) в 2025 году благоустроят девять объектов. В их числе скверы, общественные пространства, детские и спортивные площадки. О планах на год рассказали в районной администрации. 

«В 2025 году в Нижневартовском районе запланирована реализация 9 мероприятий по благоустройству. Новые общественные пространства, детские и спортивные площадки, обновленные скверы — все это направлено на создание комфортной, современной инфраструктуры и повышение качества жизни жителей района», — рассказали в telegram-канале мэрии. 

Так в планах обустроить общественное пространство и обновить проект сквера в Излучинске. В Новоаганске, Корликах, Вате и Агане благоустроят детские и спортплощадки. 

Кроме того в 2025 году заменят освещение у обелиска погибшим в годы Великой Отечественной войны в Покуре. В Охтеурье улучшат дренаж в сквере, а в Зайцевой речке завершат проект спортплощадки.

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В Нижневартовском районе (ХМАО) в 2025 году благоустроят девять объектов. В их числе скверы, общественные пространства, детские и спортивные площадки. О планах на год рассказали в районной администрации.  «В 2025 году в Нижневартовском районе запланирована реализация 9 мероприятий по благоустройству. Новые общественные пространства, детские и спортивные площадки, обновленные скверы — все это направлено на создание комфортной, современной инфраструктуры и повышение качества жизни жителей района», — рассказали в telegram-канале мэрии.  Так в планах обустроить общественное пространство и обновить проект сквера в Излучинске. В Новоаганске, Корликах, Вате и Агане благоустроят детские и спортплощадки.  Кроме того в 2025 году заменят освещение у обелиска погибшим в годы Великой Отечественной войны в Покуре. В Охтеурье улучшат дренаж в сквере, а в Зайцевой речке завершат проект спортплощадки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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