10 марта 2025

Bloomberg: встреча Уиткоффа и Путина планируется до 16 марта

© Служба новостей «URA.RU»
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Спецпосланник Трампа приедет в Москву для встречи с Путиным
Спецпосланник Трампа приедет в Москву для встречи с Путиным Фото:

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует прибыть в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе (11-16 марта). Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленных источников. 

«Его поездка будет приурочена к встречам между украинскими чиновниками и госсекретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майком Уолтцем в Саудовской Аравии», — сообщает агентство. Ожидается, что эта встреча совпадет с другими важными международными переговорами, включая встречи украинских чиновников с представителями США в Саудовской Аравии.

В дополнение к этому, Reuters утверждает, что Уиткофф уже имел встречу с Путиным в феврале текущего года, после которой вернулся в США с американцем Марком Фогелем, освобожденным из российского заключения. При этом по данным  журналиста Axios, спецпосланник Трампа планирует провести встречу с Путиным 13 марта. Официальные представители РФ и США пока не подтвердили информацию о предстоящем визите. 

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует прибыть в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе (11-16 марта). Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленных источников.  «Его поездка будет приурочена к встречам между украинскими чиновниками и госсекретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майком Уолтцем в Саудовской Аравии», — сообщает агентство. Ожидается, что эта встреча совпадет с другими важными международными переговорами, включая встречи украинских чиновников с представителями США в Саудовской Аравии. В дополнение к этому, Reuters утверждает, что Уиткофф уже имел встречу с Путиным в феврале текущего года, после которой вернулся в США с американцем Марком Фогелем, освобожденным из российского заключения. При этом по данным  журналиста Axios, спецпосланник Трампа планирует провести встречу с Путиным 13 марта. Официальные представители РФ и США пока не подтвердили информацию о предстоящем визите. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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