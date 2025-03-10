Bloomberg: встреча Уиткоффа и Путина планируется до 16 марта

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует прибыть в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе (11-16 марта). Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленных источников.
«Его поездка будет приурочена к встречам между украинскими чиновниками и госсекретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майком Уолтцем в Саудовской Аравии», — сообщает агентство. Ожидается, что эта встреча совпадет с другими важными международными переговорами, включая встречи украинских чиновников с представителями США в Саудовской Аравии.
В дополнение к этому, Reuters утверждает, что Уиткофф уже имел встречу с Путиным в феврале текущего года, после которой вернулся в США с американцем Марком Фогелем, освобожденным из российского заключения. При этом по данным журналиста Axios, спецпосланник Трампа планирует провести встречу с Путиным 13 марта. Официальные представители РФ и США пока не подтвердили информацию о предстоящем визите.
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