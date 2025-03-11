Адвокат Костина предупредила о штрафах за работу на дому

Ведение бизнес-деятельности в жилой квартире допустимо только при условии, что это не противоречит правам и интересам других проживающих, а также соответствует государственным нормам. В случае нарушения данных условий предпринимателей могут оштрафовать, объяснила адвокат из юридической группы «Яковлев и Партнеры» Наталья Костина.
«За нарушение правил пользования жилыми помещениями, в том числе, самовольную перепланировку полагается штраф от одной до 1,5 тысяч рублей для граждан и до трех тысяч — для должностных лиц, к которым относится предприниматель. Меньше всего проблем будет с надомным пошивом одежды, бухгалтерскими услугами, репетиторством, юридическими и психологическими консультациями, — объяснила адвокат агентству „Прайм“ .
Согласно действующему законодательству, использование жилых помещений для осуществления промышленного производства строго запрещено. Также недопустимо преобразование жилых помещений в объекты общественного питания, такие как кафе, магазины или рестораны, и использование их для проведения медицинской деятельности. Помимо этого, закон запрещает переоборудование квартир в гостиницы или хостелы, пишет «Царьград».
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