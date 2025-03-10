В Челябинске разобрали завалы после обрушения на стройке элитного жилищного комплекса «Грани» на улице Труда, которое произошло вечером 10 марта. Спасатели извлекли из-под обломков тело погибшего рабочего, сообщили в Главном управлении МЧС России по Челябинской области.
«В ночное время на месте происшествия по разбору завала работали силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и подразделения МЧС России. В 02:44 тело погибшего работника извлечено и передано специалистам Следственного комитета», — уточнили в пресс-службе МЧС.
На строительной площадке при возведении двухэтажного здания произошло ЧП: обрушилось перекрытие. Сначала рухнуло кровельное перекрытие, которое в процессе заливки не выдержало нагрузки, а затем последовало обрушение межэтажного перекрытия. На место происшествия прибыл мэр Челябинска Алексей Лошкин. Также на месте работают спасательные подразделения, представители компании-застройщика, следователи.
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