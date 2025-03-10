10 марта 2025

В Челябинске из-под завалов достали тело рабочего, погибшего на стройке ЖК. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске из-за обрушения на стройке элитного ЖК погиб рабочий
В Челябинске из-за обрушения на стройке элитного ЖК погиб рабочий Фото:

В Челябинске разобрали завалы после обрушения на стройке элитного жилищного комплекса «Грани» на улице Труда, которое произошло вечером 10 марта. Спасатели извлекли из-под обломков тело погибшего рабочего, сообщили в Главном управлении МЧС России по Челябинской области.

«В ночное время на месте происшествия по разбору завала работали силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и подразделения МЧС России. В 02:44 тело погибшего работника извлечено и передано специалистам Следственного комитета», — уточнили в пресс-службе МЧС.

На строительной площадке при возведении двухэтажного здания произошло ЧП: обрушилось перекрытие. Сначала рухнуло кровельное перекрытие, которое в процессе заливки не выдержало нагрузки, а затем последовало обрушение межэтажного перекрытия. На место происшествия прибыл мэр Челябинска Алексей Лошкин. Также на месте работают спасательные подразделения, представители компании-застройщика, следователи.

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В Челябинске разобрали завалы после обрушения на стройке элитного жилищного комплекса «Грани» на улице Труда, которое произошло вечером 10 марта. Спасатели извлекли из-под обломков тело погибшего рабочего, сообщили в Главном управлении МЧС России по Челябинской области. «В ночное время на месте происшествия по разбору завала работали силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и подразделения МЧС России. В 02:44 тело погибшего работника извлечено и передано специалистам Следственного комитета», — уточнили в пресс-службе МЧС. На строительной площадке при возведении двухэтажного здания произошло ЧП: обрушилось перекрытие. Сначала рухнуло кровельное перекрытие, которое в процессе заливки не выдержало нагрузки, а затем последовало обрушение межэтажного перекрытия. На место происшествия прибыл мэр Челябинска Алексей Лошкин. Также на месте работают спасательные подразделения, представители компании-застройщика, следователи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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