Собянин раскрыл повреждения после атаки БПЛА, летевших на Москву

Собянин: сбито еще два БПЛА, в Москве есть незначительные повреждения
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Силы ПВО сбили еще два беспилотника ВСУ над Москвой
Силы ПВО сбили еще два беспилотника ВСУ над Москвой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обнаружены незначительные повреждения одного из домов в Москве после атаки украинских беспилотников. По словам мэра города Сергея Собянина, в результате инцидента была повреждена кровля дома на Домодедовской улице.

«На данный момент на территории города Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице», — написал Собянин в своем telegram-канале. Специализированные службы уже работают на месте 

Собянин также добавил, что силами ПВО Минобороны были сбиты два вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Атака успешно отражена.

В ночь на 11 марта произошла попытка массированной атаки на Москву с использованием дронов, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, противовоздушная оборона Министерства обороны России смогла уничтожить 58 беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим в нескольких аэропортах Московской области были введены временные ограничения.

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Обнаружены незначительные повреждения одного из домов в Москве после атаки украинских беспилотников. По словам мэра города Сергея Собянина, в результате инцидента была повреждена кровля дома на Домодедовской улице. «На данный момент на территории города Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице», — написал Собянин в своем telegram-канале. Специализированные службы уже работают на месте  Собянин также добавил, что силами ПВО Минобороны были сбиты два вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Атака успешно отражена. В ночь на 11 марта произошла попытка массированной атаки на Москву с использованием дронов, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, противовоздушная оборона Министерства обороны России смогла уничтожить 58 беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим в нескольких аэропортах Московской области были введены временные ограничения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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