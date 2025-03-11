Собянин раскрыл повреждения после атаки БПЛА, летевших на Москву

Обнаружены незначительные повреждения одного из домов в Москве после атаки украинских беспилотников. По словам мэра города Сергея Собянина, в результате инцидента была повреждена кровля дома на Домодедовской улице.
«На данный момент на территории города Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице», — написал Собянин в своем telegram-канале. Специализированные службы уже работают на месте
Собянин также добавил, что силами ПВО Минобороны были сбиты два вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Атака успешно отражена.
В ночь на 11 марта произошла попытка массированной атаки на Москву с использованием дронов, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, противовоздушная оборона Министерства обороны России смогла уничтожить 58 беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим в нескольких аэропортах Московской области были введены временные ограничения.
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