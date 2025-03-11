Жители эвакуируются в Подмосковье, где рядом отражали атаку БПЛА. Видео

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Жители одного из домов Подмосковья были эвакуированы
Жители одного из домов Подмосковья были эвакуированы Фото:

В подмосковном ЖК «Видное» произошла эвакуация жителей. Telegram-канал Mash опубликовал кадры, на которых были видны повреждения внутри подъезда.

«Кадры эвакуации жительницы дома в подмосковном Видном вместе с детьми», — пишет Mash. На видеозаписи можно увидеть, что произошло повреждение балкона, двери и стены внутри подъезда.

По информации РИА Новости, после инцидента с беспилотником часть дома в подмосковном ЖК была оцеплена. Неподалеку от места происшествия была отражена атака украинских БПЛА.

В ночь на 11 марта Украина попыталась провести массированную атаку на Москву с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Силами противовоздушной обороны Минобороны России было уничтожено 65 дронов.

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В подмосковном ЖК «Видное» произошла эвакуация жителей. Telegram-канал Mash опубликовал кадры, на которых были видны повреждения внутри подъезда. «Кадры эвакуации жительницы дома в подмосковном Видном вместе с детьми», — пишет Mash. На видеозаписи можно увидеть, что произошло повреждение балкона, двери и стены внутри подъезда. По информации РИА Новости, после инцидента с беспилотником часть дома в подмосковном ЖК была оцеплена. Неподалеку от места происшествия была отражена атака украинских БПЛА. В ночь на 11 марта Украина попыталась провести массированную атаку на Москву с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Силами противовоздушной обороны Минобороны России было уничтожено 65 дронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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