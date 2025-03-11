В подмосковном ЖК «Видное» произошла эвакуация жителей. Telegram-канал Mash опубликовал кадры, на которых были видны повреждения внутри подъезда.
«Кадры эвакуации жительницы дома в подмосковном Видном вместе с детьми», — пишет Mash. На видеозаписи можно увидеть, что произошло повреждение балкона, двери и стены внутри подъезда.
По информации РИА Новости, после инцидента с беспилотником часть дома в подмосковном ЖК была оцеплена. Неподалеку от места происшествия была отражена атака украинских БПЛА.
В ночь на 11 марта Украина попыталась провести массированную атаку на Москву с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Силами противовоздушной обороны Минобороны России было уничтожено 65 дронов.
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