В Москве найден БПЛА с целым взрывным устройством

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Дрон ВСУ с целой бомбой найден в парке Москвы
Дрон ВСУ с целой бомбой найден в парке Москвы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В парке района Капотня (Москва) обнаружены обломки дрона ВСУ с неразорвавшимся взрывным устройством. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Обломки БПЛА обнаружены в парке столичного района Капотня. Взрывное устройство осталось цело после крушения беспилотника», — пишет telegram-канал Shot. По их данным, на место выехали экстренные службы, информации о пострадавших не имеется.

Ране стало известно, что ВСУ атаковали Москву беспилотниками. ПВО сбивают их, но из-за падения обломков наземные сооружения получают повреждения. Так, была задета многоэтажка на Домодедовской улице и загорелась парковка «Мираторга» в Домодедово. Ограничения введены во всех аэропортах Москвы и в одном аэропорту области.

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В парке района Капотня (Москва) обнаружены обломки дрона ВСУ с неразорвавшимся взрывным устройством. Об этом сообщают telegram-каналы. «Обломки БПЛА обнаружены в парке столичного района Капотня. Взрывное устройство осталось цело после крушения беспилотника», — пишет telegram-канал Shot. По их данным, на место выехали экстренные службы, информации о пострадавших не имеется. Ране стало известно, что ВСУ атаковали Москву беспилотниками. ПВО сбивают их, но из-за падения обломков наземные сооружения получают повреждения. Так, была задета многоэтажка на Домодедовской улице и загорелась парковка «Мираторга» в Домодедово. Ограничения введены во всех аэропортах Москвы и в одном аэропорту области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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