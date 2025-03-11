В Москве найден БПЛА с целым взрывным устройством

В парке района Капотня (Москва) обнаружены обломки дрона ВСУ с неразорвавшимся взрывным устройством. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Обломки БПЛА обнаружены в парке столичного района Капотня. Взрывное устройство осталось цело после крушения беспилотника», — пишет telegram-канал Shot. По их данным, на место выехали экстренные службы, информации о пострадавших не имеется.
Ране стало известно, что ВСУ атаковали Москву беспилотниками. ПВО сбивают их, но из-за падения обломков наземные сооружения получают повреждения. Так, была задета многоэтажка на Домодедовской улице и загорелась парковка «Мираторга» в Домодедово. Ограничения введены во всех аэропортах Москвы и в одном аэропорту области.
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