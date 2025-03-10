10 марта 2025

Самолеты из ЯНАО в Москву задерживают из-за атаки дронов. Скрин

В Новом Уренгое и Салехарде задерживают вылеты самолетов в Москву
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вылет рейсов до Москвы задержали в ЯНАО
Вылет рейсов до Москвы задержали в ЯНАО Фото:

Вылет рейсов из ЯНАО в Москву и Омск задерживается на один час, об этом стало известно из сообщений на онлайн-табло аэропортов Салехарда и Нового Уренгоя. Утром 11 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о масштабной атаке столицы украинскими беспилотниками.

«Рейс ЛА-131 авиакомпании „Ямал“ по направлению Салехард — Москва задерживается, расчетное время вылета 10:10. Рейсы YC-189 и YC-317 авиакомпании „Ямал“ по направлениям Новый Уренгой — Москва и Новый Уренгой — Омск задерживается, расчетное время вылета — 9:35 и 10:15», — сообщается на табло городских аэропортов Салехарда и Нового Уренгоя.

Москву 11 марта атаковало не менее 65 беспилотников. Жители Подмосковья эвакуировались.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вылет рейсов из ЯНАО в Москву и Омск задерживается на один час, об этом стало известно из сообщений на онлайн-табло аэропортов Салехарда и Нового Уренгоя. Утром 11 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о масштабной атаке столицы украинскими беспилотниками. «Рейс ЛА-131 авиакомпании „Ямал“ по направлению Салехард — Москва задерживается, расчетное время вылета 10:10. Рейсы YC-189 и YC-317 авиакомпании „Ямал“ по направлениям Новый Уренгой — Москва и Новый Уренгой — Омск задерживается, расчетное время вылета — 9:35 и 10:15», — сообщается на табло городских аэропортов Салехарда и Нового Уренгоя. Москву 11 марта атаковало не менее 65 беспилотников. Жители Подмосковья эвакуировались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...