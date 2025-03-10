Вылет рейсов из ЯНАО в Москву и Омск задерживается на один час, об этом стало известно из сообщений на онлайн-табло аэропортов Салехарда и Нового Уренгоя. Утром 11 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о масштабной атаке столицы украинскими беспилотниками.
«Рейс ЛА-131 авиакомпании „Ямал“ по направлению Салехард — Москва задерживается, расчетное время вылета 10:10. Рейсы YC-189 и YC-317 авиакомпании „Ямал“ по направлениям Новый Уренгой — Москва и Новый Уренгой — Омск задерживается, расчетное время вылета — 9:35 и 10:15», — сообщается на табло городских аэропортов Салехарда и Нового Уренгоя.
Москву 11 марта атаковало не менее 65 беспилотников. Жители Подмосковья эвакуировались.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!