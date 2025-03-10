Авиарейсы из Перми в Москву задерживаются из-за атаки БПЛА в столице

В аэропорту Перми задерживаются рейсы, следующие в Москву, а также из Москвы. В столичных авиагаванях введены ограничения из-за угрозы беспилотников.
На вылет задерживается рейс, который должен был вылететь в 8:30. Также откладывается прибытие борта, намеченное на 12:40. Кроме того, задерживается вылет и прибытие калининградского рейса, следует из данных онлайн-табло аэропорта «Большое Савино».
Как ранее рассказывало URA.RU, сегодня из-за угрозы атаки БПЛА ограничения на прием и выпуск самолетов ввели московские аэропорты Шереметьево и Домодедово. Аналогичные меры безопасности установлены в Ярославле и Нижнем Новгороде. В ночь на 11 марта десятки дронов атаковали Москву. Силами противовоздушной обороны Минобороны России было уничтожено 58 беспилотников.
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