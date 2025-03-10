10 марта 2025

Авиарейсы из Перми в Москву задерживаются из-за атаки БПЛА в столице

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолеты остаются на земле
Самолеты остаются на земле Фото:

В аэропорту Перми задерживаются рейсы, следующие в Москву, а также из Москвы. В столичных авиагаванях введены ограничения из-за угрозы беспилотников.

На вылет задерживается рейс, который должен был вылететь в 8:30. Также откладывается прибытие борта, намеченное на 12:40. Кроме того, задерживается вылет и прибытие калининградского рейса, следует из данных онлайн-табло аэропорта «Большое Савино».

Как ранее рассказывало URA.RU, сегодня из-за угрозы атаки БПЛА ограничения на прием и выпуск самолетов ввели московские аэропорты Шереметьево и Домодедово. Аналогичные меры безопасности установлены в Ярославле и Нижнем Новгороде. В ночь на 11 марта десятки дронов атаковали Москву. Силами противовоздушной обороны Минобороны России было уничтожено 58 беспилотников. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Перми задерживаются рейсы, следующие в Москву, а также из Москвы. В столичных авиагаванях введены ограничения из-за угрозы беспилотников. На вылет задерживается рейс, который должен был вылететь в 8:30. Также откладывается прибытие борта, намеченное на 12:40. Кроме того, задерживается вылет и прибытие калининградского рейса, следует из данных онлайн-табло аэропорта «Большое Савино». Как ранее рассказывало URA.RU, сегодня из-за угрозы атаки БПЛА ограничения на прием и выпуск самолетов ввели московские аэропорты Шереметьево и Домодедово. Аналогичные меры безопасности установлены в Ярославле и Нижнем Новгороде. В ночь на 11 марта десятки дронов атаковали Москву. Силами противовоздушной обороны Минобороны России было уничтожено 58 беспилотников. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...